Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan kırmızı siyahlı Van ekibi Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Ramazan ayını tebrik ederek sözlerine başladı.

Korkmaz, “Bugün ligin bana göre en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Karşımızdaki takım, bireysel olarak değil ama takım olarak ligin en tempolu ve en iyi ekiplerinden biriydi.” dedi.

“ÖNCE KENDİ EVLADIMIZA SAHİP ÇIKALIM”

Maç sonunda statta yapılan tezahüratların kendisini onurlandırdığını belirten Korkmaz, takım kaptanı Medeni Bingöl için özel bir parantez açtı. Korkmaz, “Kaptanımız Medeni Bingöl bu şehrin evladıdır. Tüm kademelerde Van’a büyük bir yüreklilikle hizmet etmiştir. Bugün de özellikle pozisyon değişikliğinden sonra sahada çok iyi bir performans ortaya koymuştur. Lütfen tüm Vanlı seyircilerden rica ediyorum: Önce kendi evladımıza vurmayalım. Bu ne hoş bir şey ne de doğru bir davranış. Önce kendi evladımızı sevelim, saralım. Gerisi zaten toparlanır.” ifadelerini kullandı.

“İLK 10 DAKİKA İYİYDİK AMA MERKEZDE TOP KAYIPLARI YAPTIK”

Maça iyi başladıklarını söyleyen Korkmaz, ilk yarıya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Aslında bugün ilk 10 dakikaya daha iyi başladık. Maç istediğimiz gibi gidiyordu ve Bodrum’u açmaya başlamıştık. Ancak oyun kurulumunda gereksiz şekilde çok merkeze oynadık. Merkezde yaptığımız top kayıplarıyla hızlı ataklar yedik. Net pozisyon olmasa bile pozisyonun bir öncesini verdik ve bunlar kritik anlardı. Bu noktadaki istikrarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Ama takım boyu ve eni açısından önceki maçlara göre daha iyiydik.”

“13.30 MAÇLARI İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA YAPACAĞIZ”

13.30’da oynanan maç saatlerinin zorluğuna ve futbolcular üzerinde olumsuz etki oluşturduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, “Futbol kariyerimde en rahatsız olduğum zaman dilimi 13.30 maçlarıdır. Takımlar bu saatlerde nedense iyi başlayamıyor. Uzun süre 16.00, 17.00 ya da 19.00’da oynadıktan sonra bir anda 13.30’a çekiliyorsunuz. Ertesi gün 17.00’de oynayacağımız maçın iptal edildiğini gece 23.00’te öğrendik. Bu da bizim için ekstra bir motivasyon kaybıydı. Rakip takım bu ihtimali önceden biliyordu, biz son anda öğrendik. Buna rağmen ikinci yarıdaki performansımıza bakarsanız, maçın büyük bölümünde sahada bir Vanspor vardı. Golü yedikten sonra 5-10 dakikalık bir reaksiyon kaybı yaşadık ama sonrasında oyuna döndük. Maçın yaklaşık 70 dakikasında oyunu domine eden taraf bizdik. Bu maçı alamamış olsaydık o 70 dakikaya yazık olurdu.” şeklinde konuştu.

“GENÇ VE ZİNDE BİR RAKİBE KARŞI OYNADIK”

Maçları bütünsel değerlendirmeyi sevdiğini ifade eden Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı; “Evet, kırılma anları ayrı ayrı konuşulabilir ama genel olarak oyundan kopmayan, düşmeyen ve kontrolü eline alan bir takım vardı. Yaş olarak bizden daha genç ve zinde bir rakibe karşı oynadık. Fiziksel ve mental gücümüzü korumamız ve daha da geliştirmemiz gerekiyor.”