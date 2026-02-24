İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, dün Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan maçın ardından yaptığı “Bizim bizden başka dostumuz yok” açıklamasının farklı anlamlara çekildiğini belirterek, konuya açıklık getirdi. Temel; “Bu ifade şehir bazlı değil, yönetim bazlı bir serzeniştir; yaşanan muhataplık biçimine, protokolde karşılaştığımız dile ve sahadaki bazı davranışlara yöneliktir” diye kaydetti.

Başkan Temel, yaptığı açıklamada, “Amedspor deplasmanına giderken temel yaklaşımımız, rekabetin önüne karşılıklı saygı ve kardeşlik iklimini koymaktı. Yolculuk sürecinde karşılaştığımız sevgi gösterileri ve maç başlayana kadar tribünlerde hissedilen dostluk havası bu niyetin sahaya ve şehre yansıyan önemli bir göstergesiydi. Vanspor taraftarının Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri olarak iftar sofrasına davet edilmesi de aynı şekilde kıymetliydi; taraftarımız o sofraya yemek için değil, kardeşlik duygusunu büyütmek için oturmuştur.” dedi.

“VAN’DAKİ MAÇTA YÖNETİM OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ FAZLASIYLA YAPTIK”

“Ligin ilk yarısındaki maçta, Amedspor Van’a geldiğinde yönetim olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yaptığımızı kamuoyunun bilmesini isterim” diyerek sözlerine devam eden Başkan Temel, “Amedspor kafilesinin otel ve konaklama giderleri bizzat şahsım ve yönetimim tarafından karşılanmıştır. Bununla birlikte biletleri 21 TL üzerinden satışa çıkarmış; bu biletleri de kulüp olarak satın alıp kendilerine tahsis ederek misafirperverlik anlayışımızı somut şekilde ortaya koymuş bulunmaktayız. Bu yaklaşımımız bir ‘jest’ değil, sporun birleştirici ruhuna duyduğumuz saygının doğal sonucudur.” ifadelerini kullandı.

“TEPKİLER ÜZERİNE BİLET ÜCRETLERİ 65 TL’YE ÇEKİLDİ”

Temel, “Dün oynadığımız maç öncesinde ise karşılaşmanın biletleri önce 130 TL üzerinden satışa çıkarılmış, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine 65 TL seviyesine çekilmiştir. Buna rağmen maç günü tribün düzeni ve taraftarımızın stadyuma erişimi için biletler yeniden bizzat tarafımızdan satın alınarak temin edilmiştir” diye kaydetti.

“YAŞANAN BAZI HADİSELER, MAÇ ÖNCESİ OLUŞAN OLUMLU ATMOSFERLE ÖRTÜŞMEMİŞTİR”

Başkan Temel, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü; “Ne var ki maç esnasında ve sonrasında yaşanan bazı hadiseler, maç öncesi oluşan olumlu atmosferle örtüşmemiştir. Takımımız karşılaşma içinde yer yer ıslıklanmış, sahaya yabancı maddeler atılmış, futbolcularımıza ve teknik heyetimize yönelik hakaretler edilmiştir. Amedspor yönetimi arkamızda otururken dahi bu hakaretlerin sürmesi, ayrıca yöneticilerimizin protokolde çeşitli sebeplerle ayakta kalması, yaşananların yalnızca ‘misafir ettik’ söylemiyle izah edilemeyeceğini göstermiştir. Buna rağmen ‘Biz daha ne yapalım, yemeğe götürdük’ minvalindeki yaklaşımlar, yaşanan olumsuzlukları görmezden gelen bir tutum olarak tarafımızca not edilmiştir. Daha da önemlisi, gol yedikten sonra bazı kesimlerin üzerimize doğru gelerek hakaret ve sözlü sataşmada bulunması, protokolde şahsıma yönelik ağır ifadeler kullanılması ve kalecimizin futbolun doğası gereği yaptığı zaman yönetimi sebebiyle maruz kaldığı küfür ve hakaretler kabul edilebilir değildir.”

“İFADEM KAMUOYUNDA FARKLI ANLAMLARA ÇEKİLMİŞTİR”

Tepkilerinin insanlara ve topluma olmadığını, yaşanan tavırlara ve davranışlara olduğunu vurgulayan İmaj Altyapı Van Spor FK Başkanı Erol Temel, “Maç sonrası dile getirdiğim ‘Bizim bizden başka dostumuz yok’ ifadesi kamuoyunda farklı anlamlara çekilmiştir. Bu söz; şehirleri, halkları veya taraftarları hedef alan bir cümle değildir. Bu ifade şehir bazlı değil, yönetim bazlı bir serzeniştir; yaşanan muhataplık biçimine, protokolde karşılaştığımız dile ve sahadaki bazı davranışlara yöneliktir. Çünkü biz Van’da gol attığımızda tribünlerden ‘Amed, Amed’ diye alkış tutulurken, Diyarbakır’da gol yediğimizde küfür ve hakaretle karşılaşmamız bu serzenişin temel sebebidir. Tepkimiz insanlara ve topluma değil, yaşanan tavırlara ve davranışlaradır.” ifadelerini kullandı.

“HER ZAMAN KARDEŞİZ”

Başkan Temel son olarak sözlerini şu şekilde tamamladı; “Bununla birlikte altını özellikle çizmek isterim: Vanspor Futbol Kulübü ve Van halkı olarak, Amedspor taraftarı ve Diyarbakır halkıyla her zaman kardeşiz. Maçın gerginliği içinde ortaya çıkan bu tür söylem ve tavırlar; dostluğun, kardeşliğin ve birlikteliğin önüne geçemez. Sporun amacı ayrıştırmak değil; saygıyı büyütmek, ortak duyguyu güçlendirmektir.”