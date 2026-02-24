Bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Ramazan ayını tebrik ederek sözlerine başladı.

“BİRİNCİ GÖREVİMİZ VAN MİLLETVEKİLLİĞİDİR"

Yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını belirten Milletvekili Burhan Kayatürk, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, komisyonda ve yurt dışı programlarında yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Ancak nerede olursak olalım birinci görevimizin Van milletvekilliği olduğunun bilincindeyiz. İnsanımız bizi kendisini temsil etmek üzere Meclis’e gönderdi. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz.” dedi.

“VAN'I HER PLATFORMDA ANLATIYORUZ"

Yurt dışı temaslarında Van’ı ve bölgeyi anlattıklarını vurgulayan Kayatürk, “Gittiğimiz her yerde ilimizi anlatmaya gayret ediyoruz. Van’ın 1.700 metre rakımda adeta bir denize sahip olduğunu, hem yaz hem kış turizmi açısından önemli bir potansiyel taşıdığını ifade ediyoruz. Van’ın yalnızca İran’a komşu bir il olmadığını; Suriye, Irak, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’a yakın stratejik bir noktada bulunduğunu anlatıyoruz. Van’a yatırım yapmanın büyük bir fırsat olduğunu her platformda dile getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“VAN YATIRIM SEFERBERLİĞİ YAŞIYOR"

Van’da yapılan yatırımlardan söz eden Milletvekili Kayatürk, “Sağlıktan eğitime, spordan ulaşıma kadar çok sayıda yatırım devam ediyor. Bu yatırımları yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın Van’a özel bir ilgisi var. Biz de diğer milletvekilimiz Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte Ankara’da hiçbir bakanlıktan elimiz boş dönmemeye gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde Van’ın önemli yatırımlar aldığını belirten Kayatürk, özellikle deprem sonrası sürecin yatırım açısından hız kazandığını söyledi.

“TERÖRÜN OLMADIĞI BİR ORTAM EN ÇOK VAN'A KAZANDIRACAK"

Kurulan komisyonun çalışmalarına da değinen Kayatürk, “Milli dayanışma, demokrasi ve kardeşlik temelinde yürütülen çalışmaların uzlaşıyla sonuçlanması, önümüzde daha güzel günlerin olduğunun işaretidir. Terörün ve şiddetin olmadığı bir ortamın en büyük avantajını Van yaşayacaktır.” diye konuştu.

Bölgede tarım ve hayvancılık alanında yeni yatırımların önünün açılacağını dile getiren Kayatürk, küçükbaş hayvan sayısını 3 milyon 500 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Çaldıran’da büyük bir termal tarım projesi planlandığını açıklayan Kayatürk, “Bu proje hayata geçtiğinde günlük 90 tır domates üretimi yapılacak. Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olacak. Benzer yatırımlar Erciş ve Muradiye’de de planlanıyor.” dedi.

Balıkçılık alanında ise Mukus Çayı üzerinde modern bir tesis kurulacağını belirten Kayatürk, burada sadece balık üretimi değil, balık yumurtası ihracatının da hedeflendiğini kaydetti.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Van Milletvekili Burhan Kayatürk, seçim sürecine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü; “Van’da uzlaşı kültürünü güçlendirmemiz gerekiyor. Kim hangi göreve talipse talip olabilir. Ancak bunu yaparken karşı tarafı karalamak yerine kendimizi anlatmalıyız. Başkasının vitrini kirleterek bir yere varamayız. Gelin kendi vitrinimizi parlatmaya odaklanalım.”

İl genelinde kültür merkezleri ve spor tesislerinin artırılacağını belirten Kayatürk, tüm ilçelere kültür ve spor merkezleri kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü ve projelerin 2027 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.