Haliç Kongre Merkezi'nde çiftçilerle bir araya geldiği iftar programındaki konuşmasına çiftçileri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, program için Tarım ve Orman Bakanlığı ile ekibine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerin ramazan-ı şeriflerini tebrik ederek, "Tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin, dilimizdeki duaların, tüm Müslümanların birliğine, beraberliğine, Gazzeli kardeşlerimizin zulümden kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Çiftçilere seslenen Erdoğan, "Buradan cennet vatanımızın her karışında alın teriyle üreten, emeğiyle Türk ekonomisine değer katan tüm çiftçi kardeşlerime sizlerin şahsında sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Türkiye'nin istikbalini şekillendiren, 86 milyon insanımızla birlikte 62 milyon turistin gıdasını karşılayan, alın teri ve yüreğiyle toprağı işleyen, insanlık tarihi kadar eski bir mesleği icra eden çiftçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, ülkemizin kalkınmasına verdiğiniz destekten dolayı Allah hepinizden razı olsun, yokluğunuzu göstermesin diyorum." ifadelerini kullandı.

On yıllardır çiftçilerle yol yürüdüğünü, onların emeğine ve mücadelesine bizzat şahitlik ettiğini dile getiren Erdoğan, çiftçilerin fedakarlığını sadece rızıklarını kazanmak için döktükleri terden değil, en sancılı dönemlerdeki memleket sevdalarından bildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kucağındaki 9 aylık bebeğiyle İnebolu'dan aldığı cephaneyi kağnılarla Ankara'ya taşıyan Şerife Bacılarımız, Erzurum'un ayazında eline silahı alıp Aziziye Tabyasına koşan Nene Hatunlarımız da sizlerdiniz. İstiklal Harbi'nde vatanımıza uzanan kirli elleri kıranlar sizlerdiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ayağa kalkmasına destek olan sizlerdiniz. Batı'nın 'hasta adam' dediği bu milletin yeniden tarih sahnesine çıkmasına omuz veren sizlerdiniz. İşte en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanını korumak için en ön safta yer alanlar yine sizlerdiniz, benim çiftçi kardeşlerimdi. Çiftçilerimiz nasıl bize, demokrasimize ve vatanımıza sahip çıktıysa biz de başbakan ve cumhurbaşkanı olarak daima onların yanında olduk. Hükümetlerimiz, üreticilerimizi, çiftçilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Devletimizin imkanları yıldan yıla genişledikçe bundan çiftçilerimizin de istifade etmesini sağladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanlarda ne dedilerse ve hangi sözü verdilerse göreve geldiklerinde, vaatlerini hayata geçirmek için dört koldan çalıştıklarını kaydederek, "Ağızlarını her açtıklarında 'Tarıma destek verilmiyor.' diyenlerin şu rakamları iyi dinlemesini istiyorum. Bakın sadece geçen yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları, ihracat destekleri dahil sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buluyor. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise tam 939 milyar lira. Yani 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz." açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer." inancıyla çiftçilerin yanında olacaklarını söyledi.

Cennet vatanda 606 çeşit tarım mahsulü yetiştiğini bildiren Erdoğan, "Bunların birçoğunda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılar durumdayız. Muhalefetin ağzına pelesenk ettiği 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasını sadece sektörün gerçekleri değil, uluslararası kuruluşlar da yalanlıyor." diye konuştu.

Erdoğan, bu raporlara göre Türkiye'nin hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise 7'nci sırada yer aldığına dikkati çekerek, "Sebze üretiminde dünyada 3'üncü, meyvede 4'üncüyüz. 21 bitkisel ürün mahsulünde ise ilk 3'teyiz. Çiğ sütte dünyada 9'uncu, Avrupa'da 3'üncü sıradayız. Sığır etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da 1'inciyiz. Tavuk etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da 2'nciyiz. Yumurtada dünyada yine ilk 10'da, Avrupa'da zirvedeyiz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da 2'nci sıradayız." bilgisini verdi.

"Tescil ettiğimiz ata tohumları çeşit sayısını 49'a çıkardık"

Bir diğer çarpıcı rakam olarak 2002'de 24,5 milyar dolar olan tarımsal hasılayı üç kattan fazla artırarak 2024 yılında 79,1 milyar dolara yükselttiklerini belirten Erdoğan, "Tarımda son 23 yılda yaklaşık 117 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Sık sık dezenformasyon yapılan bir başka alan olan tohumda ise dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Tam 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Tescil ettiğimiz ata tohumları çeşit sayısını 49'a çıkardık. Allah'a hamdolsun." şeklinde konuştu.

Erdoğan, tüm sıkıntılara, çeşitli zorluklara ve iklim krizi kaynaklı olumsuz şartlara rağmen Türkiye'yi tarımda oldukça iyi bir yere getirdiklerini vurgulayarak, "Şu gerçeği bugün bir kez daha sizlerin aracılığıyla vurgulamak istiyorum. Birileri tüm umutlarını buna bağlasa da Türkiye'de tarım bitmedi. İnşallah hiçbir zaman bitmeyecek." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tarım sektöründe daha nice rekorlara imza atacağının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ama biten, meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra bunların üzerine sünger çekenlerin hevesleri olacak. Biten, 'Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi?' diyen elitist zihniyetin kibri olacak. Biten, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımıza yaptıkları gibi yazması, örtüsü, çarşafı, fistanı, şalvarıyla Anadolu kadınına tepeden bakanların şişirilmiş egoları olacak. Biten, mübarek Ramazan-ı Şerif'ten bir gün önce yayınladıkları bildirilerde insanlarımıza dil uzatan karanlık zihniyetin hezeyanları olacak. Biten, kamusal alanda milletin inancına özgürce yaşamasına tahammül edemeyen 28 Şubat heveslisi jakobenlerin dayatmaları olacak. Bu ülkenin kaptan köşkünde çiftçisini, üreticisini, çobanını kendisine dost ve yoldaş bilen Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe millete parmak sallayan kibir abidelerinin hevesleri kursaklarında kalmaya devam edecek."

"Sahtecilik yapanları, vatandaşımızı kandırmaya çalışanları artık anlık olarak ifşa ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sağlıklı, kaliteli, güvenilir gıdaya erişmesinin önceliklerinin başında yer aldığını belirterek, "Bakanlığımız, sizlerin ürettiği ürünleri vatandaşlara sahtecilikle, taklitle satanlara karşı sürekli sahada denetim yapıyor. Denetim sonucu gıdada sahtecilik yapanları, vatandaşımızı kandırmaya çalışanları cezalandırdığımız gibi artık anlık olarak da ifşa ediyoruz." diye konuştu.

Ayrıca restoranlar, kafeler gibi yiyecek içecek hizmeti sunan iş yerlerinde karekod uygulamasını geçen yıldan itibaren zorunlu hale getirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Zirai ilaçta da taze sebze ve bunun yanında meyvede hasat öncesi ve sonrasında kalıntı kontrolü denetimlerimizi yapıyoruz. 'B-Reçete' adını verdiğimiz yeni uygulamayla artık hangi üründe ne miktarda bitki koruma ürünü kullanılacağı belirlenecek ve satışı ona göre yapılacak. Bu denetimlerin yanında fahiş fiyatla da mücadelemiz devam ediyor. Ramazanın manevi atmosferine haksız kazanç gölgesi düşürenlere, vatandaşımızın sofrasından ekmeğini çalanlara karşı müsamahasız olacağımızın bilinmesini isterim." görüşlerini aktardı.

Erdoğan, fırsatçıların sayısının az olduğunu, bu mübarek günlerde indirim yapan işletmelerin sayısının da bir hayli fazla olduğunu söyleyerek, hem vatandaşın uygun fiyatla ürün almasını sağlayıp hem de enflasyonla mücadelede kendilerine destek olan işletmelere teşekkür etti.

"Bitkisel üretim yapanların destek ödemelerine başlıyoruz"

2024'te başladıkları üretim planlamasında bir yılı geride bıraktıklarını kaydeden Erdoğan, "Planlamayla artık hangi ürünün nerede, ne kadar ekileceğini belirliyoruz. Bunu sadece bitkisel üretimde değil, hayvancılıkta da hayata geçirdik. Bunun için özellikle besi ve süt üretim bölgeleri planladık. Yani destek modelimiz kapsamında hayvancılık desteklerinin ödemesini geçtiğimiz sene yapmıştık. Şimdi de bitkisel üretim yapanların destek ödemelerine başlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"6 Mart'tan itibaren bir ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kuraklığa dayanıklı ve besin değeri yüksek tuz çalısını da meralarımızla buluşturuyoruz. İnşallah bunu da bütün mera alanlarında en kısa zamanda uygulayacağız. Tıpkı organize sanayi bölgeleri gibi organize tarım bölgesi yatırımlarımıza da son sürat devam ediyoruz."

Erdoğan, 14 organize tarım bölgesinde üretime başladıkları bilgisini paylaşarak, "Bu yıl 5 bölgede daha ilk kez üretime geçeceğiz. Bütün bu yatırımlarımızın şehirlerimize, üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla yeni bir projeyi daha devreye soktuklarını belirterek, "'Kırsalda bereket, küçükbaşa destek' adını verdiğimiz projenin ilk etabında tam 150 bin küçükbaşı üreticilerimize uygun şartlarda vereceğiz. Projeden faydalanacak her üreticimize 95 dişi ve 5 erkek küçükbaş temin edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayındaki zirai dondan etkilenen bütün üreticilere geçen yıl toplam 47 milyar lira ödeme yaptıklarını kaydetti.

Geçen günlerde bazı illerde de dolu, hortum ve selden, hem üreticilerin hem de vatandaşların etkilendiğini hatırlatan Erdoğan, "Kendilerine buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başta Tarım Bakanlığımız olmak üzere devletimizin ilgili birimleri hemen sahaya indiler, üreticilerimizi rahatlatmak için seferber oldular." ifadesini kullandı.

Erdoğan, değişen iklim şartları ve küresel ısınmanın, bu ve benzeri olayların devam edeceğini söylediğini aktararak, "O yüzden sizleri mutlaka tarım sigortası yaptırmaya davet ediyorum. Halihazırda prim ödemelerinin yüzde 70'e kadar olan kısmını devlet olarak biz karşılıyoruz. Tüm bunların yanında deprem bölgesi için yeni bir yatırım paketini daha hayata geçirdik. Toplam 11 milyar liralık bu kaynağı 11 ilimizde üretimin güçlendirilmesi için harcayacağız." diye konuştu.

"Projeyle gençlerimiz, üretime ve istihdama güç katacak"

Üreticilere ve çiftçilere müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"2026 yılında 14,5 milyar lira olan kırsal kalkınma destek bütçemizin yarısını genç ve kadın üreticiler ile aile işletmelerimize ayırıyoruz. Ayrıca küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla yeni bir projeyi daha devreye sokuyoruz. 'Kırsalda bereket, küçükbaşa destek' adını verdiğimiz projenin ilk etabında tam 150 bin küçükbaşı üreticilerimize uygun şartlarda vereceğiz. Projeden faydalanacak her üreticimize 95 dişi ve 5 erkek küçükbaş temin edeceğiz. Bu hayvanlar için aylık 15 bin lira, yıllık 180 bin lira bakım ve besleme desteğini biz karşılayacağız. Projenin finansmanı için üreticilerimiz Ziraat Bankasından faizsiz kredi kullanabilecek. Bu kredilerde 2 yıla kadar geri ödemesiz, devamında da 7 yıla kadar vade seçenekleri var. Projeden faydalanan üreticilerimizin alacakları küçükbaşların sigortasını 1 yıl biz karşılayacağız."

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) çiftliklerinde yetişen, üstün genetiğe sahip bu hayvanların dağıtımının da bölgelere uygun ırklara göre yapılacağını belirten Erdoğan, "Bu projede kadın ve genç üreticilerimize öncelik vereceğiz. Ayrıca veteriner hekimlik, ziraat ve gıda mühendisliğinden yeni mezun gençlerimize de bu projeye başvurmaları halinde öncelik sağlayacağız. Böylece hem gençlerimiz kendi doğdukları topraklarda kendi işlerini kuracak hem de üretime ve istihdama güç katacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk hayvanları da yetiştiricilerimize bu yıl içinde teslim edeceğiz. Küçükbaş hayvancılık yapmak isteyen bütün genç ve kadın üreticilerimizi bu projeye başvurmaya davet ediyorum." dedi.

Konuşmasının ardından çiftçiler ve üreticilere teşekkür eden Erdoğan, herkesi bir kez daha muhabbetle selamladığını söyledi.

Programda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da konuşma yaptı.