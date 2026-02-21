Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) raporlarına göre, 2026 yılı Ocak ayında Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı 11 bin 115 oldu. Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı 117, kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısı ise bin 736 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde Ocak 2026’da 2 bin 458 şirket ve 39 kooperatif tasfiye edildi. Bu dönemde ülke genelinde kapanan şirket sayısı bin 604, kapanan kooperatif sayısı 60, kapanan Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısı ise 2 bin 10 olarak kayıtlarda yer aldı.

VAN’DA OCAK AYINDA AÇILAN - KAPANAN ŞİRKET SAYILARI

TOBB tarafından açıklanan istatistiklere göre, Van’da 2026 yılı Ocak ayında 62 şirket, 2 kooperatif ve 32 gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,9 artarken, kurulan kooperatif sayısındaki artış yüzde 100 olarak kayıtlara geçti. Gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 68,4 oranında arttı.

Van’da aynı dönemde 8 şirket tasfiye edilirken, tasfiye edilen şirket sayısında bir önceki yıla göre değişim yaşanmadı. 2026 yılının Ocak ayında kooperatif tasfiyesi ise olmadı. Ocak 2026’da Van’da 7 şirket ve 11 gerçek kişi ticari işletmenin kapandığı bildirildi. Kapanan şirket sayısı yüzde 16,7, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 10 artış gösterdi.

Van’da 2025 yılı Ocak ayında 58 şirket, 1 kooperatif ve 19 gerçek kişi ticari işletme kurulmuş; aynı dönemde 8 şirket ve 1 kooperatif tasfiye edilmişti. Aynı ay içerisinde 6 şirket ve 10 gerçek kişi ticari işletme kapanmıştı.