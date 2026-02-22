Van’da planlı elektrik kesintileri devam ediyor. Kış aylarında da devam eden kesintilerin planlı bakım onarım gerekçesiyle yapıldığı belirtiliyor.

Çalışmalardan dolayı gerçekleştirileceği kaydedilen elektrik kesintilerinden İpekyolu, Tuşba, Erciş, Muradiye, Gevaş ve Özalp ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İşte bugün yapılacak elektrik kesintilerinden etkilenecek olan o mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Halilağa Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Gedikbulak, Halkalı, Kumluca ve Yaylıyaka Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Ünsel Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Adaklı, Balaklı, Beşparmak, Beydağı, Fevzi Çakmak, Gültepe, Karahan, Kocasaban, Köşk, Ovapınar, Topuzarpa, Uluşar, Yakıncak, Yalındüz, Yavuzselim, Yenişehir, Yumaklı, Açıkyol, Alkasnak, Beydağı, Dürükaş, Gönderme, Gümüştepe, Keçikıran, Tansu ve Yukarıargıt Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Atalan, Bahçelievler, Dereağzı, Dokuzağaç, Elmalı, Guzelkonak, Hişet, Karşıyaka, Pınarbaşı, Selimiye ve Uysal Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aşağıakçagül Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.