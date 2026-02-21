Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, Ramazan’ın rahmet, bereket ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayarak, gereksiz ve keyfi fiyat artışlarının olmaması gerektiğine değindi.

“RAMAZANDA FEDAKÂRLIK VE PAYLAŞMA ARTMALI”

Peygamber Efendimiz’in Ramazan ayındaki cömertliğine değinen Şık, Ramazan’da fedakârlığın ve paylaşmanın artması gerektiğini söyleyerek, “Hazreti Peygamber S.A.V. bize gelen bir rivayet vardır. Hazreti Aişe validemiz anlatıyor, Peygamber Efendimiz insanların en cömerdiydi. Ramazan ayında ise onun cömertliği adeta zirveye ulaşırdı, esen rüzgar gibi herkesi olumlu anlamda etkilerdi. Şimdi düşünün; Ramazan ayında daha fazla fedakarlık yapmak gerekirken, daha fazla cömertlik beklenirken ve bu anlayış bir peygamber anlayışı iken, biz onun ümmeti olduğumuzu iddia ediyorsak, yine onun ümmetinden olan insanların Ramazan’ı fırsata çevirerek fiyat artırmasına gitmesi ahlaki bir davranış değildir, olamaz.” dedi.

“RAMAZAN; RAHMET, BEREKET, MAĞFİRET”

Ramazan ayında esnafın toplum üzerindeki sorumluluğunun daha da arttığını kaydeden Müftü Şık, indirim ve kolaylaştırıcı uygulamaların hem toplumsal huzura hem de berekete katkı sunacağını ifade ederek, “Ben ekonomist değilim, fiyat politikalarıyla ilgili teknik değerlendirme yapacak konumda da değilim. Ancak şunu açıkça ifade etmek isterim ki, kaynağı olmayan fiyat artışlarının, enflasyonun ya da fırsatçılığın arkasında çoğu zaman ahlaki zaaflar vardır. İnsan cimriliğini terbiye edemediği, dünyaya olan hırsını kontrol altına alamadığı zaman bu tür davranışlar ortaya çıkıyor. Oysa Ramazan; rahmet ayıdır, bereket ayıdır, mağfiret ayıdır. Topluma güzelliklerin sirayet etmesi gereken bir aydır, bu nedenle tam tersine bir anlayışın hakim olması gerekir” dedi.

“İMKAN VARSA İNDİRİME GİDİLMELİ”

Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, Ramazan’ın dar gelirli kesimler üzerindeki yükü artıracak uygulamalardan kaçınılması gerektiğini belirterek, merhamet, vicdan ve adalet esaslı bir ticaret anlayışının Ramazan ayının ruhuna daha uygun olduğunu söyledi.

Şık, son olarak şu sözleri kaydetti:

“Manavından lokantacısına, esnaf kardeşlerimizin Ramazan’ı vesile kılarak fiyat artırması değil, imkanı varsa indirime gitmesi çok daha anlamlı olur. Bu yaklaşım hem bereketi artırır hem de toplumda huzuru güçlendirir. Aynı zamanda sınıflar arasındaki ayrımı da azaltır, İslam’ın ticarete bakışı da budur. Dolayısıyla Ramazan ayında gerek olmadığı halde fiyat yükseltmek ne İslami, ne insani ne de vicdani bir davranıştır. Bunun tam tersine, merhameti ve paylaşmayı esas alan bir ticaret anlayışı ise bereketi ve huzuru beraberinde getirir.”