Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesinde eski Özalp durağında 3 iş yeri, Aydın Talay Yeraltı Çarşısı’nda 4 iş yeri, Sakatçılar Çarşısı’nda 3 iş yeri ve Erciş ilçesinde ise şehirlerarası otobüs terminalinde 2 bilet satış yazıhanesi olmak üzere toplam 12 iş yerini kiraya vereceğini duyurdu.

Yayımlanan ilanda, “Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait ilimizin muhtelif yerlerinde bulunan 12 adet iş yeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi doğrultusunda açık artırma usulü ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.” denildi.

12 iş yeri ile beraber Van Büyükşehir Belediyesi 28 adet banka ATM yerini de 10 yıllığına kiraya verecek. Söz konusu ATM’ler Edremit, İpekyolu, Erciş ve Özalp İlçelerinde yer alıyor. ATM’lerin ihalesi ise 4 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak.

İHALE TARİHİ, YERİ VE SAATİ

İpekyolu ve Erciş ilçelerinde gerçekleştirilecek kiralama ihalesi, 4 Mart Çarşamba günü saat 14.00’te, açık teklif usulüyle Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sokak’taki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonu’nda yapılacak.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

-Kiralanacak yeri gördüğüne dair dilekçe,

-İkametgâh adresini gösterir adres beyanı ve kimlik kartı,

-İmza sirküsü (noter onaylı),

-Şartname bedeli (3.000,00 TL) – Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak,

-Adli sicil kayıt belgesi (yeni alınmış olmalı),

-Geçici teminat makbuzu,

-Van Büyükşehir Belediyesi borcu yok yazısı (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak),

-EKAP sorgulamasında ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

İlan ile ilgili tüm detaylara https://www.ilan.gov.tr adresinden ulaşılabilir.