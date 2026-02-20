Van İl Müftülüğü, Ramazan süresince Van genelinde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Açıklanan programa göre, camilerde yapılacak ibadetlerin yanı sıra öğrencilere, çocuklara ve farklı sosyal gruplara yönelik etkinlikler olacak.

Ramazan süresince camilerde, pansiyonlarda ve üniversite yurtlarında öğrenciler için iftar yemekleri verileceği belirtilirken, kent genelindeki camilerde ve Kur’an kurslarında mukabele okunacağı, lise pansiyonlarında ise iftar sonrası “Çay Faslı” programlarının düzenleneceği ifade edildi.

İlçe müftülükleri tarafından belirlenen camilerde “Hatimle Teravih” namazı kılınacağı kaydedilirken, bu kapsamda İpekyolu ilçesinde Hüsrevpaşa, Yukarı Norşin ve Hatuniye camilerinde; Tuşba’da Kalecik TOKİ Ahmet Yesevi Camii’nde; Edremit’te Otogalericiler Sitesi Camii’nde; Gevaş’ta Kuba Camii’nde ve Erciş’te Akabe Camii’nde uygulamanın başladığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokullarında “Ramazan Sevinci” programlarının uygulanacağı, belirlenen camilerde teravih namazına katılan çocuklara yönelik “Pamuk Şekeri” etkinliği düzenleneceği aktarıldı. Ayrıca televizyon ve radyolarda “İftara Doğru” Ramazan programlarının yayınlanacağı, cezaevleri, KYK yurtları, gençlik merkezleri ve sosyal hizmet kurumlarında Ramazan programlarının icra edileceği belirtildi.

Dijital irşat projesi kapsamında sosyal medya platformlarında Kur’an merkezli paylaşımlar yapılacağı ifade edilirken, Ramazan’ın son on gününde itikafa girmek isteyen vatandaşlar için belirlenen camilerde gerekli düzenlemelerin yapılacağı da bildirildi.