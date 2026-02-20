Van'ın tarihi değerlerinden biri olan Tahir Paşa Konağı'nda yürütülen rekonstrüksiyon (yeniden yapım) çalışmalarında sona yaklaşıldı. Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca sürdürülen çalışmalar kapsamında yapı, kentin geleneksel sivil mimarisine yeniden kazandırılıyor.

Yaklaşık 850 metrekare kapalı alana sahip olan ve 19. yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı yönetici sınıfı tarafından kullanılan konak, geçmişte Van Valisi Tahir Paşa'nın konutu olarak biliniyor. Bir dönem Kazım Karabekir Paşa'nın çocukluğuna da ev sahipliği yapan yapı, 1979 yılında Ankara Yüksek Anıtlar Kurulu tarafından tescillendi. İki katlı ve düz toprak damlı yapısıyla geleneksel Van konut mimarisinin önemli örnekleri arasında yer alan konak, uzun yıllar süren ihmal ve bakımsızlık sonucu harabeye dönmüştü.

2025 yılı başında başlanan onarım çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi, yapının yüzde 95'lik kısmı ise tamamlandı. İç mekânda tefriş kaynaklı birkaç çalışma sürüyor. Arka bölümdeki müştemilata ilişkin peyzaj düzenlemesi ise mevsim şartlarına bağlı olarak kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Yaklaşık bir yıllık süreçte yürütülen çalışmalarla konak, özgün mimari dokusuna uygun şekilde ayağa kaldırıldı. Yapının taşıdığı kültürel değerler ve geçmişte önemli şahsiyetlere ev sahipliği yapmış olması nedeniyle kent hafızasında özel bir yere sahip olduğu belirtildi.

Yapının iç fonksiyonel kullanımına ilişkin kararın ise Van Valisi Ozan Balcı ile yapılacak istişareler sonucunda netleşeceği, konağın kültür ve sanat faaliyetlerinde kullanılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

"Yaklaşık 1 ay içerisinde çalışma bitmiş olacak"

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şahabettin Öztürk, Van sivil mimarisinin önemli örneklerinden biri olan Tahir Paşa Konağı'nın onarımına 2025 yılının başında başlandığını hatırlattı. Yapının yüzde 95'inin tamamlandığını ifade eden Doç. Dr. Öztürk, "İç mekânda tefrişten kaynaklı birkaç çalışma devam ediyor. Bunun dışında yapı genel hatlarıyla bitirilmiş durumda. Arka kısımda yer alan müştemilat bölümündeki peyzaj çalışması ise mevsim şartları nedeniyle henüz tamamlanamadı. Yaklaşık 1 ay içerisinde o çalışma da bitmiş olacak. Böylelikle yaklaşık bir yıllık süreçte yürütülen restorasyon tamamen tamamlanmış olacak" dedi.

"Geçmiş ile bugünü yarına taşıyan bir miras haline getiriyor"

Tahir Paşa Konağı'nın inşa edildiği günden bu yana bulunduğu mahallede ve sokaktan geçen yerli-yabancı ziyaretçiler arasında dikkat çeken bir yapı konumunda olduğunu dile getiren Öztürk, "Özellikle 70 yaş üzerindeki hemşehrilerimizin bu yapı üzerinden eski hatıralarını yeniden hatırlaması bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Konağın hem taşıdığı kültürel değerler hem de geçmişte önemli şahsiyetlere ev sahipliği yapmış olması, onu sadece bir yapı olmaktan çıkarıp geçmiş ile bugünü yarına taşıyan bir miras haline getiriyor" diye konuştu.

İç fonksiyonel kullanımına ilişkin konuyu Van Valisi ile yapılacak istişare sonrasında netleştirmeyi planladıklarını ifade eden Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapıya, Van kültürüne hizmet edecek ve konağın mistik dokusuna aykırı olmayacak bir işlev kazandırılmasını daha doğru buluyoruz. Amacımız, yapının bütünlüğünü bozmadan gerekli düzenlemeleri yapmak ve bu kıymetli mirası en doğru şekilde geleceğe taşımaktır."