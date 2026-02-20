Van Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak ve merkez caddelerin trafik yükünü azaltmak için başlattığı yol çalışmalarını sürdürüyor. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte yeniden çalışmalarına başlanan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Hatuniye Caddesi’nin devamında yer alan ve yıkım çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan bağlantı yolunda, yol genişletme ve altyapı çalışmalarına geçti.

Daha öncesinde yol çalışmaları nedeniyle kamulaştırılan yapıların yıkımı gerçekleştirilirken, yıkım çalışmaları tamamlanan alanlarda yol genişletme çalışmalarına başlandığı aktarıldı. Diğer kurumlarla koordineli bir şekilde yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından caddede asfalt çalışması yapılacak.

İki etap şeklinde yapılan çalışmalar; Hatuniye Mahallesi Van Kalesi civarından başlayarak Selimbey Mahallesi’ne doğru devam edecek. Yol çalışmaları öncesinde ise imar yolunda bulunan yapıların yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Denetim ekiplerinin çevre güvenliği aldığı alanda yoğun bir çalışma yürütülüyor.