Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Ocak ayında Türkiye’yi ziyaret eden kişi sayılarını açıkladı.

Buna göre, Ocak 2026’da 2 milyon 246 bin 639 kişi ülkeyi ziyaret etti. Aynı dönemde Van’a gelen ziyaretçi sayısı ise 60 bin 63 olarak kaydedildi. Van’a gelen ziyaretçilerin, Türkiye genelinde gelen toplam ziyaretçilere oranı yüzde 2,67 oldu.

Van’da Ocak 2026’da hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı 12, kara yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı 58 bin 875, demir yoluyla gelen ziyaretçi sayısı ise bin 176 olarak kaydedildi.

2025 yılı Ocak ayında Van’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı 52 bin 702 olurken, 2026 yılının aynı döneminde yabancı ziyaretçi sayısı yaklaşık yüzde 14 artış gösterdi.