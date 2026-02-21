Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Van’da bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Pazar ve pazartesi günlerini çok bulutlu geçirecek olan Van, Pazartesi ve Salı günü ise yağış alacak. Yağışlar bazı ilçelerde kar, bazı ilçelerde ise yağmur olarak kendini gösterecek.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Havaların ısınması ile birlikte bölge illeri için çığ tehlikesine de dikkat çekiliyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

VAN’DA ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN İÇİN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE

İpekyolu:

21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu

22 Şubat Pazar: Çok bulutlu

23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu

24 Şubat Salı: Kar yağışlı

25 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı

Tuşba:

21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu

22 Şubat Pazar: Çok bulutlu

23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu

24 Şubat Salı: Kar yağışlı

25 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı

Edremit:

21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu

22 Şubat Pazar: Çok bulutlu

23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu

24 Şubat Salı: Kar yağışlı

25 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı

Bahçesaray:

21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu

22 Şubat Pazar: Çok bulutlu

23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu

24 Şubat Salı: Yağmurlu

25 Şubat Çarşamba: Yağmurlu

Başkale:

21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu

22 Şubat Pazar: Çok bulutlu

23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu

24 Şubat Salı: Kar yağışlı

25 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı

Çaldıran:

21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu

22 Şubat Pazar: Çok bulutlu

23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu

24 Şubat Salı: Kar yağışlı

25 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı

Çatak:

21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu

22 Şubat Pazar: Çok bulutlu

23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu

24 Şubat Salı: Yağmurlu

25 Şubat Çarşamba: Yağmurlu

Erciş:

21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu

22 Şubat Pazar: Çok bulutlu

23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu

24 Şubat Salı: Yağmurlu

25 Şubat Çarşamba: Yağmurlu

Gevaş:

21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu

22 Şubat Pazar: Çok bulutlu

23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu

24 Şubat Salı: Karla karışık yağmurlu

25 Şubat Çarşamba: Yağmurlu

Gürpınar:

21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu

22 Şubat Pazar: Çok bulutlu

23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu

24 Şubat Salı: Yağmurlu

25 Şubat Çarşamba: Yağmurlu

Muradiye:

21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu

22 Şubat Pazar: Çok bulutlu

23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu

24 Şubat Salı: Kar yağışlı

25 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı

Özalp:

21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu

22 Şubat Pazar: Çok bulutlu

23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu

24 Şubat Salı: Kar yağışlı

25 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı

Saray:

21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu

22 Şubat Pazar: Çok bulutlu

23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu

24 Şubat Salı: Kar yağışlı

25 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı