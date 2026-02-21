Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Van’da bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Pazar ve pazartesi günlerini çok bulutlu geçirecek olan Van, Pazartesi ve Salı günü ise yağış alacak. Yağışlar bazı ilçelerde kar, bazı ilçelerde ise yağmur olarak kendini gösterecek.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Havaların ısınması ile birlikte bölge illeri için çığ tehlikesine de dikkat çekiliyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
VAN’DA ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN İÇİN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE
İpekyolu:
21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu
22 Şubat Pazar: Çok bulutlu
23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu
24 Şubat Salı: Kar yağışlı
25 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı
Tuşba:
21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu
22 Şubat Pazar: Çok bulutlu
23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu
24 Şubat Salı: Kar yağışlı
25 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı
Edremit:
21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu
22 Şubat Pazar: Çok bulutlu
23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu
24 Şubat Salı: Kar yağışlı
25 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı
Bahçesaray:
21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu
22 Şubat Pazar: Çok bulutlu
23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu
24 Şubat Salı: Yağmurlu
25 Şubat Çarşamba: Yağmurlu
Başkale:
21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu
22 Şubat Pazar: Çok bulutlu
23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu
24 Şubat Salı: Kar yağışlı
25 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı
Çaldıran:
21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu
22 Şubat Pazar: Çok bulutlu
23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu
24 Şubat Salı: Kar yağışlı
25 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı
Çatak:
21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu
22 Şubat Pazar: Çok bulutlu
23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu
24 Şubat Salı: Yağmurlu
25 Şubat Çarşamba: Yağmurlu
Erciş:
21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu
22 Şubat Pazar: Çok bulutlu
23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu
24 Şubat Salı: Yağmurlu
25 Şubat Çarşamba: Yağmurlu
Gevaş:
21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu
22 Şubat Pazar: Çok bulutlu
23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu
24 Şubat Salı: Karla karışık yağmurlu
25 Şubat Çarşamba: Yağmurlu
Gürpınar:
21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu
22 Şubat Pazar: Çok bulutlu
23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu
24 Şubat Salı: Yağmurlu
25 Şubat Çarşamba: Yağmurlu
Muradiye:
21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu
22 Şubat Pazar: Çok bulutlu
23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu
24 Şubat Salı: Kar yağışlı
25 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı
Özalp:
21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu
22 Şubat Pazar: Çok bulutlu
23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu
24 Şubat Salı: Kar yağışlı
25 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı
Saray:
21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu
22 Şubat Pazar: Çok bulutlu
23 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu
24 Şubat Salı: Kar yağışlı
25 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı