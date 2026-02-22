Edinilen bilgilere göre olay, saat 14.30 sularında Alacayar Mahallesi’nde İsa Karan ve Musa Karan’a ait 2 katlı evin damı çöktü.
Çökme sonrası çevrede kısa süreli panik yaşanırken, durumun bildirilmesi üzerine Çatak İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Tedbir amaçlı olarak her iki katta yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, ev ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Olay sırasında 6 kişilik ailenin ev dışında bulunması sayesinde herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İHA