Trendyol 1. Lig’de heyecanlı bir hafta daha geride kaldı. Kıyasıya maçlara sahne olan ligde hem şampiyonluk, hem play-off hem de düşme hattında kritik hesaplar yapılıyor.

Ligin 27. haftasında ilk 3 sırayı paylaşan takımlar hata yapmadı ve 3’er puan alarak sıralamadaki yerlerini korudu.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise deplasmanda karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler’e 1 – 0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Kırmızı – siyahlılar 38 puanda kaldı.

Geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK’yı 3 – 1 mağlup ederek puan tablosunda 8. sıraya yükselen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler mağlubiyeti sonrası yeniden 11. sıraya geriledi. Temsilcimiz, ligin 28. haftasında sahasında Erzurum FK’yı ağırlayacak.

Zorlu haftada Esenler Erokspor deplasmanda Alagöz Iğdır FK’yı 3 – 0 mağlup ederek liderlik takibini sürdürürken, Erzurumspor FK da sahasında Serik Spor Futbol A.Ş.’yi 4 – 0 mağlup ederek liderlik koltuğunu korumayı bildi.

Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda sonuçlar şu şekilde;

Alagöz Holding Iğdır FK 0 - 3 Esenler Erokspor

Boluspor 0 - 1 İstanbulspor A.Ş.

Bandırma Spor 4 - 0 Atakaş Hatayspor

Erzurumspor FK 4 - 0 Serik Spor Futbol A.Ş.

Arca Çorum FK 2 - 0 Eminevim Ümraniyespor

Sipay Bodrum FK 1 - 2 Manisa Futbol Kulübü

Özbelsan Sivasspor 4 - 1 Sakaryaspor A.Ş.

Sms Grup Sarıyerspor 5 - 0 Adana Demirspor A.Ş.

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 0 - 1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Amed Sportif Faaliyetler 1 - 0 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

PUAN DURUMU