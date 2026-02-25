Trendyol 1. Lig’de 28.hafta karşılaşmaları 27 Şubat Cuma günü Esenler Erokspor ile Boluspor arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak, 2 Mart Pazartesi günü Manisa Futbol Kulübü ile Arca Çorum FK karşılaşmasıyla sona erecek.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK ise Cumartesi günü sahasında Erzurumspor FK’yı ağırlayacak.

LİGDE KIYASIYA REKABET

Trendyol 1. Lig, zirve yarışından düşme hattına kadar büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Zirve mücadelesi veren takımlar şampiyonluk için kozlarını paylaşırken, düşme hattındaki ekipler ise alt sıralardan uzaklaşmak adına kritik puanlar arıyor.

Orta sıralarda da puan farklarının az olması, ligin daha da heyecanlı geçmesine neden oluyor. Özellikle son dakikalarda atılan gollerle alınan puanlar, sıralamayı doğrudan etkiliyor.

VANSPOR PLAY-OFF HATTINI HEDEFLİYOR

İmaj Altyapı Van Spor FK, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Kırmızı-siyahlı ekip aldığı önemli puanlarla düşme hattından uzaklaşarak play-off hattına yaklaşmayı başardı.

Son olarak Amed Sportif Faaliyetler deplasmanına çıkan kırmızı siyahlı Van ekibi, son dakikalarda kalesinde gördüğü golle sahadan puansız ayrıldı. 38 puanla 11. sırada yer alan Vanspor, sahasında oynayacağı kritik mücadelede taraftarının desteğiyle yeniden çıkış yakalamak istiyor.

LİDER ERZURUMSPOR VAN’A GELİYOR

28.hafta mücadelesinde İmaj Altyapı Vanspor FK, haftayı lider kapatan Erzurumspor FK’yı konuk edecek. Zirvedeki yerini korumak isteyen Erzurum temsilcisi ile play-off hattına girmeyi hedefleyen Vanspor arasında oynanacak karşılaşma büyük önem taşıyor.

Taraftarların heyecanla beklediği mücadele, 28 Şubat Cumartesi günü saat 13.30’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

İLK MAÇ 1-1 SONA ERMİŞTİ

Ligin ilk devresinde, 9. hafta karşılaşmasında Erzurum’da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmış ve iki takım puanları paylaşmıştı.

27 haftalık periyotta İmaj Altyapı Van Spor FK; 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 38 puan toplayarak 11. sırada yer alıyor. Erzurumspor FK ise 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 57 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.