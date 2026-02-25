Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, şehidin kederli ailesine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz millete başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kazanın nedenlerinin tespitine yönelik gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır. Şehit pilotumuzun ruhu şad, mekanı inşallah cennet olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Toplantısı'nın ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'nin millete hizmet davasına hem gönül hem de omuz verdiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Milletçe mübarek ramazana kavuşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Öncelikle siz milletvekillerimizin ve misafirlerimizin Ramazan-ı Şerifi'ni tüm kalbimle tebrik ediyor, bu rahmet mevsiminin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum.

Bizleri bir kez daha şehri ramazana ulaştıran Cenabıallah'a sonsuz hamdediyor, şükrediyoruz. Rabb'im tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri katında makbul buyursun. Yoksulun, ihtiyaç sahibinin, kimsesizin daha çok hatırlandığı komşuluk ve akrabalık hukukunun daha da güçlendirildiği, paylaşmanın ve dayanışmanın zirveye çıktığı bu mübarek günler aynı zamanda hepimiz için büyük bir fırsattır."

"Aklımız, gönlümüz, dualarımız Filistinli kardeşlerimizle"

Aziz millet başta olmak üzere tüm İslam aleminin, ramazanın rahmet ve bereket ortamından azami derecede istifade etmesini, ramazanın gönülleri kaynaştıran, kalpleri yumuşatan, manevi atmosferini doya doya yaşamasını dilediğini vurgulayan Erdoğan, "Ancak Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen devam eden saldırılar ve yapılan tüm anlaşmalara rağmen, insani yardımların istendiği şekilde ulaşamaması maalesef Ramazan-ı Şerif'i buruk geçirmemize sebep oluyor. Bu ramazanda da aklımız, gönlümüz, dualarımız Filistinli kardeşlerimizle." diye konuştu.

Ramazan-ı Şerif'in ülke genelinde çok farklı bir manevi atmosferde idrak edildiğini, camilerin dolup taştığını, çocuklar ve gençlerin gittikçe artan oranda camileri şenlendirdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sofralarımız hamdolsun bereketleniyor. İhtiyaç sahibi kardeşlerimiz bu ayın bereketi ile daha çok gözetiliyor. Kur'an-ı Kerim'in o eşsiz sedası kulaklarımıza, kalplerimize adeta şifa oluyor. Bu yıl ayrıca ülkenin her yerinde terennüm edilen ilahilerle coşkuyu, neşeyi, manevi hazzı millet olarak hep birlikte yaşıyoruz.

'Kabe'de hacılar hu der Allah'. Bu ilahiyi 7'den 70'e insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden, ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses, tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum. Özellikle okul bahçelerinde yavrularımızın hep birlikte bu ilahilere eşlik ettiklerini, hep bir ağızdan coşkuyla 'Allah' lafza-ı celalini seslendirdiklerini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti, gururlandırdı. Tüm Türkiye'nin aynı ritimde buluşması, aynı sözleri, aynı sesleri terennüm etmesi özlediğimiz, arzuladığımız, hasretini çektiğimiz bir iklimdi."

Erdoğan, oluşan tablodan kimsenin gocunmaması, rahatsız ve tedirgin olmaması gerektiğini dile getirerek, "Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Bu fotoğraf bu toprakların fotoğrafıdır, bu milletin fotoğrafıdır. Bu fotoğrafa vesile olan herkesten Allah gani gani razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"Hepimiz tam kadro sahadayız"

AK Parti olarak Ramazan-ı Şerif'i milletle bir kez daha kucaklaşmak, dertleşmek, aralarında yeni muhabbet köprüleri kurmak için en verimli şekilde değerlendirmenin çabası içerisinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Genel Merkezimiz, tüm başkanlıklarımızın katkısını alarak teşkilatımız için çok kapsamlı, çok anlamlı bir etkinlik takvimi hazırladı. Hepimiz tam kadro sahadayız. Ramazan ayının rahmet ve merhamet iklimini hep beraber milletimizle teneffüs etmeye çalışıyoruz. Kabine üyelerimiz, milletvekillerimiz, kadın ve gençlik kollarımız, Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, AK Parti'nin hizmet siyasetinin lokomotifi olan belediyelerimiz, 11 ayın sultanını idrak ve ihya etmek için bizi biz yapan, bizi diğerlerinden ayıran güzel hasletlerimizi yaşatmak için cansiparane bir gayret sergiliyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada öne çıkan başlıklar şöyle:

(MEB'in ramazan genelgesi) Doğrudur, yerindedir, hukukidir.Ramazanın manevi iklimine uygun olmasının yanı sıra milletimizin hissiyatına tercüman olan hizmettir.

Bunların derdi laiklik değil, hiçbir zaman da olmadı. Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, milli ve manevi değerleriyle, bu milletin kendisiyle.

Bu milletin hiçbir ferdi milli ve manevi değerlerin öğretilmesinden rahatsız olmaz. Rahatsız olan gitsin vatanla, bayrakla, milletle aidiyetini sorgulasın.

('Laikliği Birlikte Savunuyoruz' başlıklı bildiri) "Laiklik kavramının arkasına saklanmaktan vazgeçin, dilinizin altındaki baklayı çıkarın.

Kimse bize inanç özgürlüğü dersi vermeye kalkmasın. Biz bu değerleri dışarıdan alıp öğrenecek bir millet değiliz.

İthal projeleriyle, ithal ideolojileriyle kirlenmiş zihinleri çirkin ve çirkef bildirileriyle kimse bize parmak sallayamaz.

İnanç özgürlüğü, farklı inançlara adalet içinde yaklaşım görmek isteyen Türkiye'ye baksın, ders alsın. Dışarıdan yabancı kavram ithal etmeye ihtiyacımız yok.

Başkalarına benzeyerek değil, kendimiz, Türkiye olarak, düştüğümüz yerden doğrulacak, 86 milyon el ele Türkiye Yüzyılını kendi değerlerimizle inşa edeceğiz.

Allah'ın izniyle sürecin yeni aşamasını da uhulet ve suhuletle yöneterek önce Terörsüz Türkiye ardından terörsüz bölge hedefimize vasıl olacağız.

(Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu) Rapor, Türkiye'nin ortak geleceğine, kardeşliğinin daha sağlamlaştırılmasına atılan değerli bir imzadır.

Türkiye, 23 yıllık çetin mücadeleler neticesinde bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda tarihi bir fırsat yakalamıştır. Bunun önünü kimse kesemez.

(Terörsüz Türkiye) Sürecin yeni aşaması başlayacak, partimizin ve ittifakımızın sorumluluğu daha artacak. Meclisimiz yeni aşamada da lokomotif rol üstlenecek."