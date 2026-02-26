Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ile Erzurumspor FK arasındaki maç kapalı gişe oynanacak.

Ligde 27 haftayı 38 puanla 11. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlı Van ekibi, play-off hattına girme hedefiyle sahaya çıkacak. Zirvede yer alan ve 57 puanla liderlik koltuğunda bulunan Erzurumspor FK ise Van deplasmanında kazanarak yerini korumak istiyor. Zirve yarışını ve play-off hattını yakından ilgilendiren karşılaşma, futbolseverlerden yoğun ilgi gördü.

BİLETLER KISA SÜREDE TÜKENDİ

Bugün itibariyle satışa sunulan biletler, kısa sürede tükendi. Yönetimin belirlediği uygun fiyat politikası ve maçın kritik önemi, taraftarların yoğun talep göstermesinde etkili oldu.

Bu gelişmeyle birlikte İmaj Altyapı Van Spor FK – Erzurumspor FK karşılaşması kapalı gişe oynanacak. Taraftarların Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak mücadelede tribünleri tamamen doldurarak takımlarına tam destek vermesi bekleniyor.

İLK MAÇ 1-1 SONA ERMİŞTİ

Ligin ilk devresinde Erzurum’da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. İki ekip arasındaki rövanş niteliği taşıyan bu karşılaşma hem zirve hem de play-off hattı açısından büyük önem taşıyor.