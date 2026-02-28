Akaryakıtta bir kez daha tabela değişti.

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum da yakın vadede akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını yakından takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini üzecek.

BENZİNE ZAM

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor.

Benzine zam geldi.

Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı 1,07 lira zamlandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 58.28TL'den, motorinin litresi ise 60.33 TL'den satılıyor.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.