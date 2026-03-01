AA muhabirinin, Girişimcilik Haftası dolayısıyla derlediği bilgiye göre, KOSGEB, KOBİ'lere, yeniliklere uyum sağlayabilmeleri amacıyla birçok alanda destek programları sunarak rehberlik ediyor. Başkanlık, KOBİ'leri yenilikçi, rekabetçi, ikiz dönüşüm ve ihracat odaklı bir yapıya kavuşturarak, sürdürülebilir bir ekonomik gelecek inşa etme misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda, 2026'da Türkiye'nin vizyon ve idealleri hedefine katkı sağlayacak 53 bin KOBİ desteklenecek. Girişimcilik destekleri kapsamında, geçen yıl 9 bin 210 kadın girişimciye katkı sağlayan KOSGEB, bu yıl 8 bin 500'e kadın girişimciye destek vermeyi planlıyor. Kurum tarafından 2026'da kadınlara sağlanacak bu desteklerin, toplam girişimcilik destekleri içindeki payının yüzde 27'yi bulması bekleniyor. Bu yıl girişimcilik belgesi almaya hak kazanan kadın sayısının da 55 bine ulaşması öngörülüyor.

Dijital dönüşüm konusunda işletmeler desteklenecek

KOBİ'lerin hızlı büyüme, ihracat ve AR-GE harcamalarına destek vererek, Türkiye Yüzyılı vizyonunda yer alan hedeflere ulaşmasına katkı sağlamaya çalışan KOSGEB, bu çerçevede desteklerini artırarak devam ediyor. Özellikle KOBİ'lerin KOSGEB destekleriyle orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında üretimini artırmaları için de çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda 2026'da 2 bin 250 işletmeye destek sağlanması planlanıyor. Ayrıca orta yüksek ve yüksek teknolojili işletmelere yapılan desteklerin, tüm KOSGEB destekleri içindeki payının da yüzde 27'yi bulması hedefleniyor.

Böylelikle ülkenin, katma değer yaratarak uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıracak yüksek teknoloji ürünlerinin meydana gelmesi ve ticarileşmesi planlanıyor.

KOSGEB, ikiz dönüşümün bir ayağı olan dijital dönüşüm konusunda da işletmelere destek oluyor oluyor. KOSGEB'in bu yıl dijital dönüşüm konusunda yatırım giderlerini destekleyeceği işletme sayısının 143'ü bulması bekleniyor.

Girişimcilik belgesi almaya hak kazanan kişi sayısı 116 bine ulaşacak

KOSGEB, teknolojik ürün yatırımlarına da katkı sağlıyor. Bu kapsamda 2026'da KOSGEB destekleriyle yatırımı yapılan teknolojik ürün sayısının 50 olması hedefleniyor. Başkanlıkça yerli üretimine destek sağlanan ürün sayısının, bu yıl 15 olması planlanıyor.

KOBİ'lerin ihracatının artırılması için yürütülen çalışmalara destek sunan kurum, bu yıl KOBİ'lerin ihracat içindeki payını yüzde 36'ya çıkarmayı öngörüyor. Başkanlık, kapasitesini geliştirmek isteyen işletmeleri desteklemek için çalışma yürütürken işletmelerin kapasitesini geliştirmesi için bu yıl 2 bin 250 işletmeye destek sunmayı hedefliyor

Kurum, bu yıl desteklerinde imalat sanayisinin payını da yükseltmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda geçen yıl yüzde 68 olan Başkanlık destekleri içindeki imalat sanayisinin payının bu yıl yüzde 75'i bulması bekleniyor.

KOSGEB, girişimcilik belgesi almaya hak kazanan kişi sayısını bu yıl 116 bin kişiye çıkarmayı planlıyor.