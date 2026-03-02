Türkiye-İran hattında bulunan Ağrı’daki Gürbulak, Van’daki Kapıköy ve Hakkari’deki Esendere gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durumun söz konusu olmadığı bildirildi. Her üç gümrük kapısında ticari yük geçişlerinin İran tarafı ile koordinasyon içerisinde kontrollü olarak sürdürüldüğü belirtildi.

"Günübirlik yolcu geçişleri durduruldu"

Öte yandan, günübirlik yolcu geçişlerinin karşılıklı olarak durdurulduğu öğrenildi. İran’ın kendi vatandaşlarının Türkiye üzerinden ülkesine girişine izin verdiği, Türkiye’nin ise kendi vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarının İran’dan ülkeye girişlerine müsaade ettiği kaydedildi. Van’daki Kapıköy Gümrük Kapısı’nda ise giriş ve çıkışların kontrollü şekilde sürdüğü, kapıda herhangi bir yoğunluk yaşanmadığı gözlendi.

"Bir 'kaçma' durumu yok"

Saldırıların ardından Türkiye’den ülkesine dönen İranlı öğrenci Aziz Şehler, sınırda herhangi bir panik havasının olmadığını belirtti. Mecbur kaldığı için geçici olarak ülkesinden ayrıldığını ifade eden Şehler, "Gördüğünüz diğer insanlar da mecburen geliyorlar; ya işleri vardır ya da benzer durumlar söz konusudur. Ancak bir 'kaçma' durumu olmadığını özellikle belirtmek isterim. Ben küçük bir şehirden geliyorum ve bizim orada pek bir hareketlilik yok. Bize en yakın olan Tebriz ve Urmiye gibi yerleri bombalamışlar ama daha çok askeri bölgeleri hedef almışlar. Doğalgaz depoları gibi yerlere dokunmamışlar; biz de süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

"Vatanımı savunmaya gidiyorum"

Ailesinin İran’da olduğunu ve ülkesine destek olmak amacıyla yola çıktığını ifade eden bir diğer yolcu ise "İran’a vatanım için, vatanımı savunmaya ve yardım etmeye gidiyorum. Oradaki durum ne olursa olsun, biz arkadaşlarımıza yardım etmek için gidiyoruz."

Sınır kapısına siyah bayrak asıldı

Diğer yandan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından Kapıköy Gümrük Kapısı’na siyah bayrak asıldığı görüldü. Sınır hattındaki güvenlik önlemleri ise artırıldı.