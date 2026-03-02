Van’da kar yağışı zaman zaman etkili olmayı sürdürüyor. Önceki gün de bazı ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde çok sayıda yerleşim yeri yolu ulaşıma kapanmıştı.

Kentte kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında kapalı yerleşim yeri yollarının büyük bölümü yeniden ulaşıma açıldı. Bugün sabah saatleri itibariyle Van’da kapalı yerleşim yeri yolu sayısının 11 olduğu açıklandı.

Edinilen bilgilere göre Van genelinde; Bahçesaray ilçesinde 4 mezra yolu, Başkale ilçesinde 1 mahalle ve 1 mezra yolu, Gevaş ilçesinde 1 mahalle yolu ve Gürpınar ilçesinde 4 mezra yolu olmak üzere toplamda 11 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Ekiplerin, kapalı yolları açmak için çalışmaları sürüyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Bu arada Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, buzlanma ve don olayı için uyardı. Uyarıda; “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü bir uyarıyı da çığ tehlikesi için yaparak; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.