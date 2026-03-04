Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre Van’da bugün çok bulutlu bir hava ve öğle saatlerinden itibaren de yağışlı bir hava etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren Van genelinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur görüleceği, ilerleyen saatlerde özellikle yüksek kesimlerde yağışın yer yer kara dönüşebileceği tahmin ediliyor.

Van’da bugün hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Ayrıca Van için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Uyarıda; “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Çığ tehlikesi için de uyaran Meteoroloji, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Van’da bugün beklenen tahmini hava durumu verileri ise şu şekilde;

Bahçesaray: Çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

İpekyolu: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı