Van’da planlı bakım onarım çalışmaları gerekçesiyle elektrik kesintileri devam ediyor. Bu kapsamda yarın da (4 Mart Çarşamba) elektrik kesintileri yapılacak.

Edinilen bilgilere göre planlı elektrik kesintisinden İpekyolu, Tuşba, Gürpınar ve Gevaş ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İPEKYOLU:

Saat 09.00 – 15.00 arasında; Esenler, Şerefiye, Yalı Mahallelerinde yatırım planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

Saat 09.00 – 15.00 arasında; İskele Mahallesinde yatırım planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Saat 08.00 – 15.00 arasında; Abdurrahman Gazi Mahallesi ve bağlı sokaklarda planlı PLC çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

Saat 09.00 – 15.00 arasında; Alnıak, Giyimli, Hoşap, Koçgüden, Mollahüseyin, Tutmaç, Yedisalkım Mahallelerinde yatırım planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

Saat 09.00 – 15.00 arasında; Hişet, Karşıyaka Mahallelerinde yatırım planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.