Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzelerdeki fiyat artışını yüzde 21,57 ile "taze veya soğutulmuş yeşil baklagil sebzeleri" ve yüzde 16,67 ile "diğer sütler ve krema" kategorileri izledi.

Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 16,42 ile tereyağı ve sütten elde edilen diğer yağlar, yüzde 15,51 ile mevduat kabul eden kuruluşlara yapılan doğrudan ödemeler, yüzde 15,4 ile çiğ ve tam yağlı süt, yüzde 14,7 ile taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı veya saplı sebzeler yer aldı.

En çok hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 32,44 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bunu yüzde 16,64 ile ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler, yüzde 6,79 ile kadın ve kız çocuk giysileri, yüzde 5,66 ile erkek ve erkek çocuk giysileri, yüzde 5,48 ile bebek giysileri (0-2 yaş), yüzde 4,64 ile diğer bilgi ve iletişim ekipmanları takip etti.