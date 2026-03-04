Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

1-28 Şubat tarihlerinde, yurt genelinde 110 bin 106 gıda denetimi gerçekleştirildiğini bildiren Yumaklı, "Denetimler sonucunda, uygunsuzluk tespit edilen 1781 işletmeye idari yaptırım, 144 milyon 264 bin lira idari para cezası uygularken 16 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

"Bayram öncesinde, denetimlerimizi en üst seviyeye çıkaracağız"

Yumaklı, ramazan ayının bereketiyle kurulan sofralara uzanan hiçbir uygunsuzluğa, asla geçit vermeyeceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bayram öncesinde, denetimlerimizi en üst seviyeye çıkaracağız. Vatandaşımızın sağlığını hiçe sayanlara karşı tavizsiz duruşumuzu sürdürürken işini layığıyla yapan dürüst esnafımızın ve işletmelerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz."