Ramazan ayı başında fırın ve marketleri denetleyen Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren kasaplarda da kapsamlı inceleme yaptı. Denetimlerde işletmelerin genel hijyen durumu, etlerin saklama koşulları, ürünlerin mühürlü olup olmadığı ve gramaj kontrolleri titizlikle incelendi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla etiket ve fiyat listeleri de kontrol edilirken, piyasa şartlarının üzerinde haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Denetimler sırasında mevzuata aykırı durumlar ve eksiklikler tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, kurallara uymayan iş yerleri hakkında yasal sürecin başlatılacağı bildirildi. Hijyen standartlarına uygun faaliyet gösteren esnafa ise teşekkür edildi.