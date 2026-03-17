Van’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından yolu ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinde çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda yol yeniden ulaşıma açılırken, yolu kapalı yerleşim yeri sayısı 26 olarak açıklandı.

Edinilen bilgilere göre Bahçesaray ilçesinde 1, Başkale ilçesinde 4, Çatak ilçesinde 8, Gürpınar ilçesinde 12 ve Saray ilçesinde 1 olmak üzere toplam 26 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı durumda.

Ekipler, kapalı yolları yeniden ulaşıma açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.