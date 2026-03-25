Van’ın merkez ilçeleri başta olmak üzere bazı ilçelerindeki birçok mahallede yarın (26 Mart Perşembe) enerji kesintisi yaşanacak,

Kesintilerden Tuşba, İpekyolu, Edremit, Gevaş, Gürpınar ve Erciş ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İşte Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre elektrik kesintilerinden etkilenecek mahalleler;

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Abdurrahman Gazi ve Akköprü Mahallelerinde planlı yatırım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yapılacak.

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Selimbey, Yalı, Buzhane, Halilağa, Hatuniye, Bostaniçi, Yeni, Esenler, Karşıyaka, Şerefiye, Serhat, Seyit Fehim Arvasi, Vali Mithat Bey, Cevdet Paşa, Hafiziye, Fırat, Yalı Mahallelerinde planlı yatırım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yapılacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Süphan, Kurubaş, Taşkonak Mahallelerinde planlı işletme çalışması nedeni ile enerji kesintisi yapılacak.

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Hişet, Karşıyaka Mahallelerinde planlı yatırım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yapılacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akpınar, Çakınlı, Çavuştepe, Koyunyatağı, Yatağan Mahallelerinde planlı işletme çalışması nedeni ile enerji kesintisi yapılacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çatakdibi, Çelebibağı, Örene, Çınarlı, Kışla, Yeşilova, Görüşlü Mahallelerinde planlı yatırım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yapılacak.