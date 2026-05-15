Van’da yağışlı günler devam edecek. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine görü önümüzdeki 5 gün boyunca Van’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur beklenirken, yağışların bazı ilçelerde daha etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, yağış anında oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istiyor.

İşte Van’da 5 gün boyunca beklenen hava durumu;

İPEKYOLU:

15 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

TUŞBA:

15 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

EDREMİT:

15 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

BAHÇESARAY:

15 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

BAŞKALE:

15 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇALDIRAN:

15 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇATAK:

15 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ERCİŞ:

15 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

GEVAŞ:

15 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜRPINAR:

15 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

MURADİYE:

15 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÖZALP:

15 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

SARAY:

15 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı