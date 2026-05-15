Van’da yağışlı günler devam edecek. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine görü önümüzdeki 5 gün boyunca Van’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur beklenirken, yağışların bazı ilçelerde daha etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, yağış anında oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istiyor.
İşte Van’da 5 gün boyunca beklenen hava durumu;
İPEKYOLU:
15 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
TUŞBA:
15 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
EDREMİT:
15 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
BAHÇESARAY:
15 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
BAŞKALE:
15 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇALDIRAN:
15 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇATAK:
15 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ERCİŞ:
15 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
GEVAŞ:
15 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜRPINAR:
15 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
MURADİYE:
15 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÖZALP:
15 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
SARAY:
15 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
19 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı