Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Çarşamba günü Van’da gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Açık ve güneşli havalarla birlikte sıcakların etkili olduğu Van’da Çarşamba günü için yağış tahmini yapılırken, Perşembe gününden itibaren yeniden yağış kenti terk etmiş olacak.
İşte meteorolojik verilere göre Van’da önümüzdeki 5 gün için beklenen hava durumu;
İPEKYOLU
27 Temmuz Pazartesi: Açık
28 Temmuz Salı: Açık
29 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu
31 Temmuz Cuma: Az bulutlu
TUŞBA
27 Temmuz Pazartesi: Açık
28 Temmuz Salı: Açık
29 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu
31 Temmuz Cuma: Az bulutlu
EDREMİT
27 Temmuz Pazartesi: Açık
28 Temmuz Salı: Açık
29 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu
31 Temmuz Cuma: Az bulutlu
BAHÇESARAY
27 Temmuz Pazartesi: Sıcak
28 Temmuz Salı: Sıcak
29 Temmuz Çarşamba: Sıcak
30 Temmuz Perşembe: Sıcak
31 Temmuz Cuma: Sıcak
BAŞKALE
27 Temmuz Pazartesi: Az bulutlu
28 Temmuz Salı: Az bulutlu
29 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu
31 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu
ÇALDIRAN
27 Temmuz Pazartesi: Az bulutlu
28 Temmuz Salı: Az bulutlu
29 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu
31 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu
ÇATAK
27 Temmuz Pazartesi: Sıcak
28 Temmuz Salı: Sıcak
29 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
30 Temmuz Perşembe: Sıcak
31 Temmuz Cuma: Sıcak
ERCİŞ
27 Temmuz Pazartesi: Az bulutlu
28 Temmuz Salı: Az bulutlu
29 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu
31 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu
GEVAŞ
27 Temmuz Pazartesi: Az bulutlu
28 Temmuz Salı: Az bulutlu
29 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu
31 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu
GÜRPINAR
27 Temmuz Pazartesi: Az bulutlu
28 Temmuz Salı: Sıcak
29 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu
31 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu
MURADİYE
27 Temmuz Pazartesi: Sıcak
28 Temmuz Salı: Sıcak
29 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu
31 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu
ÖZALP
27 Temmuz Pazartesi: Az bulutlu
28 Temmuz Salı: Az bulutlu
29 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu
31 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu
SARAY
27 Temmuz Pazartesi: Az bulutlu
28 Temmuz Salı: Az bulutlu
29 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu
31 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu