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İşte meteorolojik verilere göre Van’da önümüzdeki 5 gün için beklenen hava durumu;

Açık ve güneşli havalarla birlikte sıcakların etkili olduğu Van’da Çarşamba günü için yağış tahmini yapılırken, Perşembe gününden itibaren yeniden yağış kenti terk etmiş olacak.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Çarşamba günü Van’da gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

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