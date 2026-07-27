Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Çarşamba günü Van’da gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Açık ve güneşli havalarla birlikte sıcakların etkili olduğu Van’da Çarşamba günü için yağış tahmini yapılırken, Perşembe gününden itibaren yeniden yağış kenti terk etmiş olacak.

İşte meteorolojik verilere göre Van’da önümüzdeki 5 gün için beklenen hava durumu;

İPEKYOLU

27 Temmuz Pazartesi: Açık

28 Temmuz Salı: Açık

29 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu

31 Temmuz Cuma: Az bulutlu

TUŞBA

27 Temmuz Pazartesi: Açık

28 Temmuz Salı: Açık

29 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu

31 Temmuz Cuma: Az bulutlu

EDREMİT

27 Temmuz Pazartesi: Açık

28 Temmuz Salı: Açık

29 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu

31 Temmuz Cuma: Az bulutlu

BAHÇESARAY

27 Temmuz Pazartesi: Sıcak

28 Temmuz Salı: Sıcak

29 Temmuz Çarşamba: Sıcak

30 Temmuz Perşembe: Sıcak

31 Temmuz Cuma: Sıcak

BAŞKALE

27 Temmuz Pazartesi: Az bulutlu

28 Temmuz Salı: Az bulutlu

29 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu

31 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu

ÇALDIRAN

27 Temmuz Pazartesi: Az bulutlu

28 Temmuz Salı: Az bulutlu

29 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu

31 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu

ÇATAK

27 Temmuz Pazartesi: Sıcak

28 Temmuz Salı: Sıcak

29 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

30 Temmuz Perşembe: Sıcak

31 Temmuz Cuma: Sıcak

ERCİŞ

27 Temmuz Pazartesi: Az bulutlu

28 Temmuz Salı: Az bulutlu

29 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu

31 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu

GEVAŞ

27 Temmuz Pazartesi: Az bulutlu

28 Temmuz Salı: Az bulutlu

29 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu

31 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu

GÜRPINAR

27 Temmuz Pazartesi: Az bulutlu

28 Temmuz Salı: Sıcak

29 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu

31 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu

MURADİYE

27 Temmuz Pazartesi: Sıcak

28 Temmuz Salı: Sıcak

29 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu

31 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu

ÖZALP

27 Temmuz Pazartesi: Az bulutlu

28 Temmuz Salı: Az bulutlu

29 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu

31 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu

SARAY

27 Temmuz Pazartesi: Az bulutlu

28 Temmuz Salı: Az bulutlu

29 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu

31 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu

Kaynak: Umut Tarhan