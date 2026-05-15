İlçede yer alan 4 bin 116 rakımlı Cilo Dağı'nın zirvelerindeki kar örtüsü ile ovanın sarı çiçekleri, "iki mevsimi bir arada" sunan eşsiz kareler oluşturdu. Yüksekova Ovası'nı çevreleyen dağların yüksek kesimlerinde kışın izleri sürerken, ovada açan rengarenk çiçekler güzel görüntüler ortaya çıkarıyor. Gün batımıyla birleşen bu doğal ambiyans, özellikle bölgedeki fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Bölgedeki eşsiz manzarayı kayıt altına alan doğaseverlerden Ahmet Güldal, Yüksekova'nın sunduğu bu görsel zenginliğin dünyada nadir görülecek türden olduğunu ifade ederek, "Müthiş bir ambiyans var.

Dünyanın hiçbir yerinde kolay kolay bulamayacağınız güzellikler burada mevcut. Cilo Dağı'nda kış, hemen eteklerinde ise yaz yaşanıyor. Sapsarı bir ova ve etrafı bembeyaz dağlarla çevrili. Bu manzarayı görmek için vize alıp uzaklara gitmeye gerek yok, bu görüntü izleyenlere yetiyor" dedi.

Yüksekova'daki bu doğal döngü, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem yerli turistlerin hem de profesyonel fotoğrafçıların rotasında ilk sıralarda yer alıyor.