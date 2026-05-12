Erciş ilçesinde güne yağmurla uyanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabahın erken saatlerinde aniden etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağış, ilçede hayatı adeta durma noktasına getirdi. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur nedeniyle görüş mesafesi düşerken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.

Kısa sürede etkisini artıran sağanak sonrası ilçenin birçok noktasında su birikintileri meydana geldi. Ana arterlerde ve ara sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar ise karşıdan karşıya geçmekte zorlandı. Belediye ekiplerinin muhtemel su baskınlarına karşı teyakkuzda olduğu öğrenildi.