Yüksekova ilçesinde mayıs ayının ilk haftasını geride bırakırken karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan üs bölge yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kardan oluşan tüneller ve 8 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor. Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırıyor. Karla mücadele ekipleri günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade ederken, tünelleri andıran yollarda vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektiriyor.