Teknolojinin tarımın her alanına girdiği günümüzde, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çiftçiler binlerce yıllık bir geleneği yaşatmaya devam ediyor. Sarp dağların arasında kurulu olan ilçede, arazi yapısının engebeli olması ve dik yamaçlar nedeniyle traktörlerin giremediği tarlalar, öküzlerin sürüldüğü karasabanlarla sürülüyor.

İlkbaharın gelişiyle birlikte karların eridiği yamaçlarda mesaiye başlayan çiftçiler, sabahın ilk ışıklarıyla tarlalarına iniyor. Öküzlerin gücünden faydalanılan bu zorlu süreçte, toprak büyük bir titizlikle işleniyor. Bölge halkı, geçmişten bugüne aktarılan tarım kültürünü yaşatmanın yanı sıra üretimi sürdürebilmek adına eski yöntemlere sarıldıklarını belirtti.

Çiftçiler, "Traktörler burada iş göremiyor. Mecburen dedelerimizin yöntemine dönüyoruz. Zor ama toprağı işlemek zorundayız" diyerek yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Bahçesaray'da yaşanan bu durum, teknolojinin her alana ulaşamadığını bir kez daha gözler önüne sererken, geleneksel üretim yöntemlerinin hâlâ hayati önem taşıdığını ortaya koydu.