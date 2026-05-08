Van Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen, AB Türkiye Delegasyonu AB Bilgi Merkezleri Ağı kapsamında yürütülen "For Our Planet/Doğanın Yeniden Kazandırılması" çalışması kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte; çocuklara erken yaşta çevre bilinci kazandırılması amaçlandı. Hacı Ali Akın İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan birinci sınıf öğrencileri, okul bahçesinde oluşturulan yenilenebilir bahçede ceviz tohumlarını toprakla buluşturdu. Bu çalışma ile öğrenciler, üretim sürecine doğrudan katılım sağlayarak doğayla etkileşim kurma fırsatı buldu.

Etkinlik ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hacı Ali Akın İlkokulu Müdürü Doğan Demir, çocukların doğayı tanıması ve çevre bilincini geliştirmesinin sürdürülebilir bir gelecek açısından önemli olduğuna değindi. Demir, "Uygulamalı eğitimler çocuklarda kalıcı farkındalık oluşturuyor. Van AB Bilgi Merkezi tarafından yürütülen bu tür çalışmaların yerelde çevre bilincinin yaygınlaştırılması açısından önemlidir. Etkinliğin hayata geçirilmesine katkı sunan Avrupa Birliği ile Van Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür ederiz" dedi.

Van TSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç ise doğayla temasın çocukların sorumluluk bilinci kazanmasında önemli rol oynadığını belirtti. Oruç, "Avrupa Birliği, iklim değişikliğiyle mücadele ve doğanın korunması konusunda kapsamlı politikalar yürütmektedir. AB Bilgi Merkezi olarak bu yaklaşımın yerelde yaygınlaştırılmasına katkı sunmayı ve özellikle çocukların bu bilinçle yetişmesini desteklemeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hacı Ali Akın İlkokul Öğretmeni Yeliz Sevin tarafından öğrencilere tohum ekimi ve ceviz yetiştirme süreçlerine ilişkin uygulamalı eğitim verildi. Öğrenciler, teorik bilginin yanı sıra pratik deneyim kazanma imkânı buldu.

Program sonunda öğrencilere şapka ve tişört hediye edildi.