Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) 2025 Uluslararası İkili Yardımlar Raporu’nu yayımladı. Rapora göre Gazze’ye ulaştırılan yardımların yüzde 48’inin Türk Kızılay tarafından olduğunu belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Milletimizin emanetini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için fedakarca çalışan ve destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’nun (IFRC) 2025 Uluslararası İkili Yardımlar Raporu, Kızılhaç-Kızılay Hareketi’ne mensup ulusal derneklerin küresel ölçekte gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetlerini değerlendirdi. Rapora göre Türk Kızılay’ın yardım ulaştırdığı ülke sayısı bakımından birinci sırada, uluslararası ikili yardımların maddi büyüklüğünde ise ikinci sırada yer aldığı kaydedildi.

Kızılay tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Türk Kızılay, rapor döneminde Gazze’ye 26 milyon İsviçre frangı tutarında yardım ulaştırdı. IFRC verilerine göre Kızılhaç-Kızılay Hareketi kapsamında Gazze’ye ulaştırılan uluslararası yardımların yüzde 48’i Türk Kızılay tarafından sağlandı.

“Gazze’nin yanı sıra farklı kriz bölgelerinde de insani yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay’ın rapor döneminde gerçekleştirdiği toplam uluslararası yardım miktarı 119 milyon İsviçre frangına ulaştı. Bu yardımların 79 milyon frangı Suriye’ye, 26 milyon frangı Gazze’ye, 14 milyon frangı ise dünyanın çeşitli ülkelerinde yürütülen insani yardım operasyonlarına yönlendirildi. Türk Kızılay, ulusal dernekler tarafından dünya genelinde gerçekleştirilen toplam 451 milyon İsviçre frangı tutarındaki yardımın yüzde 26’sını üstlenerek küresel insani yardım alanındaki öncü rolünü bir kez daha ortaya koydu.”

‘BU BAŞARI, MİLLETİMİZİN EMANET ETTİĞİ BAĞIŞLARIN ESERİDİR’

IFRC raporunun açıklanmasının ardından Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz şunları söyledi:

“Bu başarı, bizim için hem büyük bir gurur hem de önemli bir sorumluluktur. Bu yardımlar, milletimizin iyilik seferberliğiyle Türk Kızılay’a emanet ettiği bağışların dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıyla hayata geçiyor. Bize emanet edilen her bağışı, insanlık onurunu önceleyen bir anlayışla en doğru noktaya ulaştırmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Milletimizin emanetini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için fedakarca çalışan ve destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum.”