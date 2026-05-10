Van’da 8 Mayıs’ta açılan ve 12 Mayıs’a kadar sanatseverleri ağırlayacak olan “Köklerden Geleceğe Uzanan İzler” sergisi, geleneksel sanatlarla çağdaş yorumları bir araya getirerek sanatseverlere farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Van’daki İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nde, Vianne Kültür Sanat Derneği (VKSD) tarafından düzenlenen “Köklerden Geleceğe Uzanan İzler” adlı karma sergi, 12 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergide kilim, sepetçilik, çini, naht ve keçe gibi geleneksel el sanatlarının yanı sıra çağdaş resim çalışmaları da yer alıyor. Farklı disiplinlerden eserlerin bir araya getirildiği sergide, 16 kadın sanatçının üretimleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

ACARSOY: AMACIMIZ SANATSEVERLERİ BU ÜRETİM ORTAMIYLA BULUŞTURMAK

Serginin hem geleneksel sanatların yaşatılması hem de çağdaş sanatla birlikte görünürlük kazanması açısından önemli bir buluşma noktası olduğunu belirten Naht Sanatçısı Pınar Koç Acarsoy, “Amacımız sanatseverleri bu üretim ortamıyla buluşturmak, galeri bünyesinde 16 farklı alanda üretim yapan sanatçılar yer alıyor ve her biri kendi dalında kıymetli çalışmalar ortaya koyuyor. Herkesin bu sanat ortamını yerinde görmesini ve farklı disiplinlerin bir arada olduğu bu yapıyı deneyimlemesini istiyoruz.” dedi.

KAYA: BU SERGİ BİZİM İLK KARMA SERGİMİZ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

Bu tür etkinliklerin sanatın gelecek kuşaklara aktarılması ve yeni sanatseverlerin kazanılması açısından önem taşıdığı ifade eden Çini Ustası Dr. Zeynep Özalp Kaya, “Biz Van’da geleneksel sanatlar alanında üretim yapan sanatçılar olarak bir araya gelerek Vienna Sanat Galerisini kurduk. Ardından bu yapıyı daha da kurumsallaştırarak arkadaşlarımızla birlikte Vienna Sanat Kültür Sanat Derneğini oluşturduk. Bu sergi bizim ilk karma sergimiz olma özelliğini taşıyor, sergimizde kilim, sepetçilik, çini, naht ve çağdaş resim sanatı gibi farklı disiplinleri bir araya getirmeye çalıştık. Amacımız, bu sanat dallarının birlikte görünür olmasını sağlamak ve izleyicilerin ilgisini bu yönde artırmak. İnşallah katılımcıların da yoğun ilgi göstereceği bir sergi olur.” diye konuştu.

TEKİN: ÜRETİMLERİMİZİ VAN HALKIYLA BULUŞTURMAK ÜZERE BU SERGİYİ AÇTIK

Dernekle birlikte amaçlarının Van’daki sanat değerlerini görünür kılmak, tanıtmak ve yaşatmak olduğunu söyleyen Keçe Sanatçısı Necmiye Tekin, “Derneğimizi kurduktan sonra Van’ın bu değerleri görmesini, bu sanatları tanımasını ve yaşamasını istediğimiz için mevcut üretimlerimizi Van halkıyla buluşturmak üzere bu sergiyi açtık. Özellikle gençlerimize örnek olmasını istiyoruz. Çünkü 16 sanatçımızın da ortak hedefi sanatı gelecek kuşaklara aktarmaktır. Buna yürekten inanıyoruz ve bu hedefe ulaşacağımıza da inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Sanatçılar, serginin 12 Mayıs’a kadar açık olacağını hatırlatarak tüm sanatseverleri galeriyi ziyaret etmeye davet ediyor.