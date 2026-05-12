Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre yayımlanan verilere göre, Türkiye’de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü, yıllar içinde azalma eğilimi göstererek 2025 yılında 3,08 kişiye düştü. Van’da da benzer şekilde her yıl kademeli olarak gerileyen ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2025 yılı itibarıyla 4,18 kişi olarak kaydedildi.

Van’da 2008 yılında 6,90 olan ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2009 yılında 7,10’a yükseldi. Ancak 2009 yılından sonra her yıl kademeli olarak düşüş gösteren ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2025 yılı itibarıyla 4,18’e geriledi. Böylece Van’da ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2009-2025 döneminde 2,92 kişi azalarak yaklaşık yüzde 41,1 oranında düşüş gösterdi.

İllere göre hanehalkı tipleri incelendiğinde, 2025 yılında tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 32,7 ile Gümüşhane olduğu görüldü. Gümüşhane’yi yüzde 30,8 ile Tunceli ve yüzde 30,5 ile Giresun takip etti. Tek kişilik hanehalkı oranının en düşük olduğu il ise yüzde 11,5 ile Batman olarak kaydedildi. Batman’ın ardından yüzde 12,4 ile Diyarbakır ve yüzde 12,4 ile Van geldi.

2025 yılında tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il yüzde 70,5 ile Gaziantep oldu. Gaziantep’i yüzde 69,8 ile Diyarbakır ve yüzde 69,6 ile Şanlıurfa takip etti. Van ise yüzde 68,6 ile hanehalkı oranının en yüksek olduğu beşinci il oldu.

Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu il ise yüzde 49,9 ile Tunceli olarak kaydedildi. Tunceli’nin ardından yüzde 51,5 ile Gümüşhane ve yüzde 53,4 ile Artvin geldi.