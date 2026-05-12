Türkiye'nin pek çok bölgesinde bahar çiçekleri açarken, Van'ın Bahçesaray ilçesinde karla mücadele ekipleri yolları temizlemeye devam ediyor. Dünyanın en zorlu geçitlerinden biri olarak bilinen Karabet Geçidi'nde, iş makineleri metrelerce yüksekliğe ulaşan kar tünellerinin arasında adeta kayboluyor.

Metrelerce karla mücadele

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çığ riskine karşı kontrollü olarak sağlanan ulaşımda, ekipler yer yer 3-6 metreyi bulan kar kütleleriyle savaşıyor. Kış boyunca defalarca kapanan ve Türkiye'nin en yüksek geçitlerinden biri olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, nisan güneşine rağmen beyaz örtüsünden kurtulamadı.

"Yol açma değil, tünel kazma"

İş makinelerinin kar kütleleri arasında kaybolduğu çalışmalarda, ekipler yolu açmak için adeta kar tünelleri oluşturuyor. Karayolları yetkilileri, ulaşımın güvenli seyretmesi için genişletme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.