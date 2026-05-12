Bu süreçte milyonlarca emekliye verilecek Kurban Bayramı ikramiyeleri için geri sayım başladı.

TARİH BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekliler için bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

"BEREKETLİ OLMASINI DİLİYORUM"

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖDEME TAKVİMİ

Buna göre SSK kapsamındaki emeklilerin ödeme günü 17,18,19,20,21,22 Mayıs olan emekliler mevcut ödeme günlerinde ikramiyelerini alabilecek.

Ödeme günü 22,23,24 Mayıs olanların ikramiyeleri 21 Mayıs'ta yatırılacak. Ödeme günü 25 ve 26 Mayıs olanlar ise ikramiyelerini 22 Mayıs'ta alacak.

Bağ-Kur kapsamındaki emekliler ise ödeme günü 21,22 Mayıs olanlar ikramiyelerini ayın 21'inde, 27,28 olanlar ise ayın 22'sinde alacak.

Emekli Sandığı'na bağlı emekliler ise ikramiyelerini 20 Mayıs'ta alacak.

4 BİN LİRA ÖDENECEK

Daha önce Kurban Bayramı'nda emeklilere ödenecek ikramiyenin 4 bin lira olacağını açıklanmıştı.

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2026 yılında Kurban Bayramı tarihleri şu şekilde:

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün Tatil)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi