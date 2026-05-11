Petrol fiyatlarındaki hızlı gerileme ve yükselişler, akaryakıt pompalarındaki fiyat listelerini de değiştiriyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD ve İran'ın barış mutabakatının çökmesi ve savaş çanlarının yeniden duyulmasıyla birlikte petrol fiyatları yükselişe geçti.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1,10 lira seviyesinde zam bekleniyor.

Yarından itibaren geçerli olması beklenen zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 67,35 liraya, Ankara'da 68,48 liraya, İzmir'de 68,75 liraya, doğu illerinde ise 70,21 liraya yükselmesi bekleniyor.