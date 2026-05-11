Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale ve Saray ilçe jandarma komutanlıkları tarafından 20 Nisan - 10 Mayıs 2026 tarihleri arasında geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Yol Kontrol Noktası ve Saray ilçesi Kapıköy Mahallesi’nde icra edilen faaliyetler neticesinde; piyasa değeri yaklaşık 21 milyon 195 bin TL olan 40 bin 939 adet gümrüksüz kaçak eşya ile bin 394 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheliler M.Y. (43), A.G. (43), İ.A. (57), A.D. (35), A.E. (40), V.E. (29) ve T.Ö. (52) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca gerekli adli işlemler başlatılmıştır" denildi.