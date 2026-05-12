Siirt’te arıcıların yayla sezonu start aldı. İlkbahar ile birlikte kovan bakımları, ana arı dağıtımlarını başladığı Siirt’te arıcılar, yaz öncesi bakımları tamamlamanın telaşına girdi. Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Efe, ekiplerin sahada aralıksız çalıştığını belirterek, bu yıl iklim koşullarının arıcılık için oldukça elverişli olduğunu vurguladı.

Başkan Efe, "Şu anda arıcılıkta en önemli ve en zor işleri yapıyoruz. Arı bölüyoruz, ana arı dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Kek veriyoruz, ana kontrollerini ve meme temizliğini yapıyoruz. Yani sezona hazırlık yapıyoruz, en temel ve en önemli hazırlık şu anda ana arı, arı bölme ve ana arıların uygulamaya konulmasıdır.

Bu işlemler bittikten sonra, mayıs ayının sonlarına doğru inşallah yaylaya göç başlayacak. Yaylalardan da çok güzel haberler geliyor, bu sene dağlara yüksek miktarda kar yağdı. Bu da bereketin işaretidir. Arıcılar çok ter döküyor, büyük emek veriyor. Allah kimsenin emeğini boşa götürmesin. İnşallah bu sezon ilimize, ülkemize ve memleketimize faydalı ve bereketli olur. Tüm arıcı arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.