Her mevsim büründüğü farklı güzelliklerle ziyaretçilerini büyüleyen Muradiye Şelalesi, Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşların akınına uğradı. Görkemli görüntüsü ve huzur veren sesiyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan şelale, bayram süresince binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar, bayram ziyaretlerinin ardından soluğu Muradiye Şelalesi'nde aldı. Yaklaşık 18 metre yükseklikten dökülen suyun oluşturduğu eşsiz manzara karşısında fotoğraf çektiren ziyaretçiler, asma köprü üzerinde yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı.

"Her mevsim ayrı bir güzel"

Şelaleyi ziyaret eden turistler, bölgenin her mevsim farklı bir ruhu olduğunu dile getirdi. Kışın donmuş sarkıtlarıyla, baharda ise gürül gürül akan suyuyla dikkat çeken bölge için ziyaretçiler; "Bayram tatilini değerlendirmek için geldik. Muradiye Şelalesi her gelişimde bizi farklı bir manzarayla karşılıyor. Burası Van'ın adeta nefes alan akciğerleri gibi ifadelerini kullandı.