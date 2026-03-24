Van’ın 3 ilçesinde bulunan Hazineye ait 12 arsa (imarsız, imarlı ve konut alanı) ile 36 taşınır mal, açık teklif usulüyle satışa çıkarılıyor.

Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, satışı yapılacak imarsız, imarlı ve konut alanı arsalar; İpekyolu ilçesinde Çitli, Sarmaç, Gövelek mahallelerinde, Edremit ilçesinde Süphan ve Şabaniye mahallelerinde ve Tuşba ilçesinde ise Yumrutepe, İstasyon ve Esentepe mahallelerinde bulunuyor. Taşınmazlar ve taşınır satışlar ayrı ayrı ihaleye çıkarılacak.

İHALE NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihaleler, 9 Nisan Perşembe ve 10 Nisan Cuma günlerinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı yapılacak.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

-İhaleye katılmak isteyenlerden şu belgeler istenecek;

-Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge,

-Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını, tüzel kişiler için vergi kimlik numarasını gösterir belge,

-Tebligat için Türkiye’de adres gösterir yazılı beyan

İlanla ilgili tüm detaylara www.ilan.gov.tr, www.milliemlak.gov.tr ve van.csb.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir.