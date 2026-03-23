Ramazan Bayramı’nı yağışlı geçiren Van’da, merkezde yer yer yağmur görülürken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkisini sürdürdü.

KAR YAĞIŞI BAŞKALEDE ETKİLİ OLDU

Dün itibarıyla kar yağışının özellikle Başkale ilçesinde etkili olduğu bildirildi. İlçede etkisini artıran kar yağışı nedeniyle toplam 17 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre Başkale ilçesinde 7 mahalle ve 10 mezra yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Bahçesaray ilçesinde 1 mezra yolu ve Saray ilçesinde ise 2 mahalle yolu ulaşıma kapalı.

Karla mücadele ekipleri kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

