Van’da dün itibarıyla kapalı yol sayısı 65 olarak açıklanırken, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 29 yol yeniden ulaşıma açıldı. Böylece kapalı yol sayısı 36’ya düştü.

Kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülüyor. Özellikle Gürpınar ilçesinin Kırkgeçit bölgesinde kar yağışı daha etkili şekilde etkisini gösterdi. Bu bölgede 22 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçesaray ilçesinde 2 mezra yolu, Başkale ilçesinde 1 mahalle ve 1 mezra yolu, Çatak ilçesinde 1 mahalle ve 6 mezra yolu, Erciş ilçesinde 1 mezra yolu, Gürpınar ilçesinde 8 mahalle ve 14 mezra yolu ve Saray ilçesinde ise 2 mahalle yolu ulaşıma kapalı.

Karla mücadele ekipleri kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

