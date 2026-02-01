Kırmızı siyahlı Van ekibi 23. hafta karşılaşmasında bugün saat 13.30’da Bandırma 17 Eylül Stadı’nda Bandırma Spor ile karşılaştı.

Ev sahibi takım Bandırma Spor maça; Arda Özçimen, Kerim alıcı, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Enes Aydın, Abdulkadir Parmak, Muhammed Gümüşkaya, Mucahit Albayrak (Dk. 71 Kaan Akyazı) Dıeumercı Ndongala (Dk. 84 Oğuz Ceylan), Joao Pedro Reis Amaral (Dk. 30 Emirhan Acar) ve Oluwatosın Kehınde (Dk.71 A. Badji) 11’i ile çıktı.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise; Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Naby Youssouf Oulare ( Dk.77 Medeni Bingöl), Batuhan İşçiler (Dk88 Erdem Seçkin), Aliou Badara Traore ( Dk.88 Bekir Can Kara), Mehmet Özcan, Jefferson Nogueira Junior (Dk. 56 Kenneth Obinna Mamah), Santeri Wainö Emil Hostiıkka (Dk.77 Hasan Bilal), Oğulcan Çağlayan ve Ivan Cedric Bikoue Embolo ile mücadele etti.

İlk devreye iki takımda kontrollü başladı. Etkili ataklar bulan ev sahibi takım 14. dakikada Kehinde ile golü buldu ve takımı öne geçirdi. Golden sonra ev sahibi etkili pozisyonlar yakalasada ikinci gol için kırmızı siyahlı Van Spor kalecisi Çağlar Şahin Akbaba gole izin vermedi.

Beraberlil için etkili gelen Van ekibi Hostikka'nın vuruşundan sonra top kaleciden geri döndü ve topla buluşan Ivan Cedric'e yapılan hareketi hakem penaltı olarak değerlendirdi.

Topun başına 36. dakikada Jefferson Nogueira Junior geldi ve vuruşunda gole çevirdi. Hakem kural hatası olduğunu belirterek penaltı atışını yeniledi. 2. Kez topun başına gelen Jefferson bu kez atışı gole çeviremedi.



Karşılaşmada başka gol olmayınca ilk devre 1-0 ev sahibi Bandırma Spor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın 2. Yarısında talihsiz bir an yaşandı. Vanspor'un golcü futbolcusu Ivan Cedric 49. dakikada rakip oyuncuya yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci devrede oyuna hakim kırmızı siyahlı Van ekibi oldu. Birçok pozisyon bulan Van ekibi istediği golü bir türlü bulamadı. Farkı açmak isteyen ev sahibi ekip 90+4 te 2. golü buldu.

Karşılaşmada başka gol olmayınca 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.