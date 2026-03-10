Ekipler, bu tarihten sonra APP plaka kullananlara 140 bin lira idari para cezası uygulanacağını hatırlatarak sürücüleri uyardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "APP plaka" olarak bilinen standart dışı plaka kullanan araç sahipleri için 1 Nisan 2026 tarihine kadar denetimlerde cezai işlem uygulanmayacağını, bu süreçte bilgilendirme ve rehberlik yapılacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü ekipleri ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kentte uygulama noktalarında sürücülerle birebir görüşerek APP plaka konusunda bilgilendirme yaptı. Araçlarında standart dışı plaka bulunan sürücülere, 1 Nisan’a kadar plakalarını mevzuata uygun şekilde değiştirmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemeye göre ise 1 Nisan’dan itibaren araçlarında "Amerikan Pres Plaka" bulunan sürücülere 140 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacak ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

Orijinal plaka ile APP plaka arasındaki farklar

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İsa Söğüt İHA muhabirine yaptığı açıklamada, orijinal plakanın bazı ayırt edici özelliklere sahip olduğunu belirtti. Söğüt, orijinal plakalarda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna ait damga, karekod ve arka kısmında mühür bulunduğunu, APP plakalarda ise bu unsurların yer almadığını söyledi.

Orijinal plakaların üzerinde açı değiştirildiğinde hareket ediyormuş gibi görünen sarmal bir desen bulunduğunu ifade eden Söğüt, APP plakalarda ise bu desenin sabit kaldığını aktardı. Söğüt ayrıca orijinal plakalarda ay yıldız, Türk bayrağı ve TŞOF rumuzunun belirli aralıklarla yer aldığını, ışık ve açı değiştirildiğinde bu unsurların görülebildiğini anlattı.

Harf ve rakam ölçülerine dikkat: Uymayana ceza var

2024 yılı öncesinde basılan plakalarda karekod bulunmadığını hatırlatan Söğüt, 2011 yılı öncesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve TŞOF mühürleri bulunan plakaların da orijinal sayıldığını kaydetti. Harf ve rakam ölçülerinin yönetmelikte açık şekilde belirlendiğini ifade eden Söğüt, "Bazen orijinal plakalarda daha kalın veya ince basılmış harf ve rakam gruplarına rastlayabiliyoruz.

Yönetmelikte hangi harf ve rakamın nasıl olacağına dair tüm hususlar ve ölçüler açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle bu tür durumlarda APP plakadan işlem yapılmamaktadır. Bunun yerine Karayolları Trafik Kanunu’nun 23/A maddesi uygulanmaktadır. Yönetmelikte belirtilen nitelik ve niceliklere uygun olmayan plaka takılamaz. Bunun cezası 4 bin TL’dir" dedi.

Standart dışı plakaya 140 bin lira ceza ve trafikten men

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla vatandaşların yeni plakalara geçişi konusunda 1 Nisan 2026 tarihine kadar bilgilendirme çalışması yürütüldüğünü kaydeden Söğüt, denetimlerde sürücülere bu konuda uyarı yapıldığını ifade etti. Ayrıca yetkili kuruluş tarafından verilmemiş plaka kullanılması halinde 140 bin lira para cezası uygulanacağını anlatan Söğüt, sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacağını ve aracın 30 gün trafikten men edileceğini söyledi. Aynı ihlalin 5 yıl içinde tekrar edilmesi durumunda ise sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve aracın 60 gün trafikten men edileceğini kaydetti.